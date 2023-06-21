ВИДЕО | Костер будет гореть в течение 2-3 часов! А вы пробовали сделать „шведский факел“?(1)
Всем, кто собирается готовить еду на природе, просто необходимо иметь при себе немного качественных сухих дров. В преддверии Ивановой ночи делимся с вами хитроумным изобретением одного егеря. Такое приспособление получило название „шведский факел“ (“таежная свеча“), пишет „Так Просто!“.
Эта полезная уловка поможет приготовить самые разнообразные блюда на костре очень легко. Огонь будет поддерживаться в течение 2–3 часов (в зависимости от размера бревна).
Как развести костер
Первое, что нужно сделать, — отпилить небольшое бревно от ствола сухого дерева диаметром не менее 22 см;
Затем необходимо перевернуть бревно вертикально и сделать несколько глубоких надрезов бензопилой таким образом, чтобы поделить верхнюю часть колоды на ровные сегменты. Важный момент — нельзя разрезать бревно полностью;
Заготовка для шведского факела представляет собой колоду, разрезанную с одной стороны на сегменты. При этом нижняя часть бревна целая;
Разжигать костер-свечу можно с помощью бумаги и маленьких щепок. Но быстрее всего развести огонь поможет небольшое количество масла из бензопилы.
Смотрите в этом видео детальный мастер-класс по быстрому разведению огня!