Зона барбекю или баскетбольная площадка? Узнайте, о каком дворе у дома мечтают жители Эстонии

Этой весной девелопер жилья Bonava Eesti провел среди своих клиентов опрос, призванный выявить, какое решение придомовой территории максимально устроило бы жителей многоквартирных домов. Помимо детских игровых площадок, предлагающих различные возможности для времяпрепровождения, респонденты упоминали зеленую зону и уголок для барбекю – такие решения, способствующие отдыху и расслаблению, приветствовали бы 57% респондентов.



Руководитель по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааноя отметил, что хоть взрослые и оценили очень высоко (43%) возможность активно проводить досуг во дворе, жильцов многоквартирных домов беспокоит сопутствующий таким возможностям шум. „Например, люди отвечали, что они скорее предпочтут не иметь у дома площадку для игр с мячом, поскольку опасаются, что звуки, которые издает отскакивающий от поверхности мяч, да в целом и сопутствующий активным играм шум начнут создавать проблемы“, – пояснил Лааноя.



Представитель компании также отметил, что в районах, возводимых Bonava, создаются многочисленные возможности отдыха не только детей и молодежи, но и взрослых, а отзывы клиентов учитывают при разработке новых проектов.



„Например, идею создания зоны уличного баскетбола мы на сегодняшний день отмели. С другой стороны, зона барбекю запланирована на придомовой территории находящегося на стадии строительства проекта Bonava Pikaliiva Kaarmaja – в будущем она предложит возможности проведения досуга и взрослым“, – сказал Лааноя.



В комментариях респонденты также указывали, что в дворовой территории ценность для них имеет зелень. Важным люди считают и близость к парковой зоне.