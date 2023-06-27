Недвижимость
27.06.2023, 07:07

Бывшее здание суда на Лийвалайа будет продано с аукциона

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Liivalaia kohtumaja
Liivalaia kohtumaja
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Riigi Kinnisvara AS продает старое здание Харьюского уездного суда на улице Лийвалайа. Начальная цена объекта на аукционе составляет 4,5 миллиона евро., пишет dv.ee.

Харьюский уездный суд выехал из здания суда Лийвалайа в 2018 году. Согласно установленной Таллинном общей планировке, речь идет о территории многоэтажной застройки, сообщили в RKAS.

„Мы инициировали изменение цели детальной планировки с целью права получения на строительство торгово-жилого здания. В настоящее время план находится на стадии разработки в Таллиннской городской управе“, – пояснил Михкель Мягер, директор по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara. Он уверен, что данная недвижимость может заинтересовать многих застройщиков.

Земельный участок находится в районе многоквартирных домов, коммерческих и общественных зданий.

Читайте подробнее на dv.ee.

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