Наш сад
30.06.2023, 07:07

Высушенный солнцем и сожженный газон – что с ним делать и можно ли оживить?

 
ФОТО: Simon Annable | Shutterstock

Это лето радует не только жаркой погодой, но и, к сожалению, продолжительной засухой. После поздних весенних заморозков это серьезный вызов для растений. По мнению Януты Стулгайте, садовницы компании Civinity, это уже „форс-мажор“. Засушливое лето и жара — это особый вызов для городских зеленых насаждений. Уже сейчас во многих местах трава скорее желтая, чем зеленая. В городе воздух еще жарче и засуха еще сильнее, ведь не везде есть возможность регулярного полива, пишет Delfi Dom&Sad.

Газоны и полив

Янута Стулгайте объясняет, что сейчас, когда засуха так затянулась, нет смысла поливать газон по чуть-чуть и каждый день. Небольшое количество воды, даже если ее часто лить, все равно тут же утекает, поэтому трава не успеет попить. По возможности газон следует поливать нечасто, но обильно: 10–20 литров воды на квадратный метр.

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