ОБЪЯСНЯЕТ НОТАРИУС | Подарить недвижимость или завещать — что лучше? Чем договор дарения отличается от завещания?

Нотариуса нередко спрашивают, что выгоднее — подарить недвижимость или завещать? Ставить вопрос таким образом нельзя. Не стоит решать, руководствуясь тем, что проще или дешевле, так можно принять неверное решение. Если человек ставит во главу угла исключительно деньги, он может отказаться от своего имущества просто потому, что так дешевле. Выбор зависит от того, хочет ли человек отказаться от своего имущества при жизни или после смерти.