ЭКСПЕРТ | В квартале Каларанна продажи идут хорошо даже при цене 10 000 евро за квадратный метр

„Хотя в последнее время о рынке недвижимости многие говорят в мрачных тонах,

мол, рынок стоит на месте, и в ожидании падения цен нет продаж, на самом деле,

картина гораздо более пёстрая. Есть высококачественные дома, расположенные в

уникальных местах, например, в Каларанна, которые очень хорошо продаются“, —

сказал Андрус Лауритс. Также активно, по его словам, заключаются сделки в наиболее

дешёвых новостройках, но с квартирами среднего качества и расположения ситуация

совсем другая – влияние роста цен на строительство и процентов по жилищным

кредитам оказалось в этом сегменте решающим, поэтому количество покупателей и

сделок значительно сократилось.

Покупатели квартир, заключавшие сделки на ранних этапах продаж, по словам

Лауритса, никуда с рынка не уходили – треть из 146 строящихся сейчас квартир в

домах второго и последнего этапа Каларанна сегодня уже проданы. „В качестве

покупателей я бы отметил состоятельных предпринимателей. Сегодня в Эстонии

сформировалась достаточно большая группа хорошо обеспеченных людей — эти люди

точно знают, чего хотят, умеют ценить хорошую локацию и имеют средства для

реализации своих мечтаний и планов“, — отметил Лауритс. Если полтора года назад

для домов первой очереди квартала Каларанна сроки продажи квартир составляли от

нескольких часов до нескольких дней, что нельзя назвать нормальной ситуацией, то

сегодня этот процесс более длительный, и в нём гораздо отчётливее прослеживается

лицо покупателя.