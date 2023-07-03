03.07.2023, 08:56
ФОТО | Настоящая жемчужина на рынке недвижимости: один из самых красивых частных домов Эстонии выставлен на продажу(15)
ФОТО: Kinnisvara24.ee
Недавно на рынке эстонской недвижимости появился очень интересный объект - частный дом на полуострове Армунеэме, который принадлежит известному представителю автомобильного бизнеса. В объявлении о продаже указано, что на Венецианском архитектурном биеннале здание было признано одним из ста самых красивых частных домов в Эстонии за всю историю страны.
В деревне Рохунеэме волости Виймси, в элитном районе, продается дом, принадлежащий известному автомобильному бизнесмену, чье имя совсем недавно не сходило со страниц СМИ из-за громкого развода. Владельцем одного из самых красивых домов Эстонии является Райво Аависто - за дом он хочет почти 2,5 миллиона евро.