Недвижимость
03.07.2023, 08:56

ФОТО | Настоящая жемчужина на рынке недвижимости: один из самых красивых частных домов Эстонии выставлен на продажу

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ФОТО: Kinnisvara24.ee

Недавно на рынке эстонской недвижимости появился очень интересный объект - частный дом на полуострове Армунеэме, который принадлежит известному представителю автомобильного бизнеса. В объявлении о продаже указано, что на Венецианском архитектурном биеннале здание было признано одним из ста самых красивых частных домов в Эстонии за всю историю страны.

В деревне Рохунеэме волости Виймси, в элитном районе, продается дом, принадлежащий известному автомобильному бизнесмену, чье имя совсем недавно не сходило со страниц СМИ из-за громкого развода. Владельцем одного из самых красивых домов Эстонии является Райво Аависто - за дом он хочет почти 2,5 миллиона евро.

В объявлении о продаже фешенебельного дома на улице Сяэре говорится, что покупатель приобретет „личный рай в виде дома у моря“.

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