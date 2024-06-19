Пять супермодных вещей для дома, которые легко найти в секонд-хенде

1. Лакированная мебель

Ретростиль в разных проявлениях почти всегда мелькает среди текущих тенденций. Сейчас особое внимание приковано к 1970-1980-м годам — эпохе постмодернизма.

Даже если вы не решитесь оформить в такой стилистике квартиру целиком, некоторые элементы привнести можно.

Так, в секонд-хендах встречается лакированная мебель, одна из характерных черт постмодернистской концепции.

Яркие комоды, тумбы, консольные и журнальные столики, покрытые лаком, смогут освежить интерьер. При этом вы потратите совсем небольшие деньги.

2. Акцентный винтажный свет

Купив в секонде необычное бра или стильную люстру из прошлых лет, вы попадете сразу в две тенденции.

Первая — актуальный ретростиль, который мы уже упомянули. Вторая — нестандартные источники освещения, выполняющие декоративную роль.

Однако подбирая их в комиссионном магазине, будьте осторожны. Если не проверить и не поменять провода, систему подключения у старых светильников, то могут возникнуть проблемы при эксплуатации.

Может оказаться полезной консультация с профессиональным электриком.

Более безопасный вариант — использовать от люстр и светильников только абажуры или плафоны.

3. Фарфоровая и керамическая посуда

Фарфор и керамика — материалы, которые всегда смотрятся красиво и благородно. Столовая посуда, чайные сервизы, сопутствующие аксессуары в виде подносов, кувшинов гораздо функциональнее, чем кажется на первый взгляд.

Кроме своей главной цели, они станут утонченным украшением кухни или гостиной, если поставить их на полку или в сервант.

А чаепитие, семейный ужин или большой праздник станут намного приятнее с такой посудой на столе.

Чтобы найти такой набор из фарфора или керамики, придется „поохотиться“, заходя в разные комиссионные магазины. Не забывайте искать такую посуду онлайн в тематических группах.

Бывает, что попадаются не целые сервизы, а отдельные предметы. Если они в хорошем состоянии и красивые на вид, то берите их тоже. Сервировать приемы пищи с разномастной посудой — интересное решение.

4. Разные стулья