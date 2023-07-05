Недвижимость
05.07.2023, 07:07

В Нарве подвели итоги конкурса „Красивый дом Нарвы 2023“

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Участок Udu tn 5
Участок Udu tn 5
ФОТО: Narva Linnavalitsus

В Нарве подвели итоги конкурса „Красивый дом Нарвы 2023“, проходящего в рамках республиканского конкурса „Красивый дом Эстонии 2023“. Целью конкурса является создание благоприятной, безопасной и удобной для населения среды обитания и повышение уровня благоустройства территорий нашего города Нарвы. Всего можно было участвовать в пяти категориях.

Лучшим участком в категории „Красивый дом и сад“ стал участок – Udu tn 5, собственниками которого являются Владислав Гриднив и Светлана Гриднива. В категории „Красивое общественное пространство“ лучшим признана Ратушная площадь, который представила директор городского департамента Наталья Шибалова. Победителем категории „Красивое здание общего пользования“, а также категории „Лучший друг окружающей среды“ стал участок по адресу Kivilinna tn 11, детский сад Чиполино, который на конкурсе представила директор Светлана Лешихина.

Объекты, удостоенные Почетной грамоты министра государственного управления и вымпела в национальных цветах Эстонии удостоены участки по адресу Udu tn 5, Ратушная площадь и Kivilinna tn 11, детский сад Чиполино.

По результатам конкурса и предложений оценочной комиссии утверждены для представления от Нарвы на награждение Президентом Эстонском Республики и опубликование в ежегодном альбоме „Красивый дом Эстонии 2023“ три объекта:

  • „Красивый дом и сад“ – Udu tn 5, собственники - Владислав Гриднив и Светлана Гриднива;

  • „Красивое общественное пространство“ - Ратушная площадь, представитель - директор городского департамента Наталья Шибалова

  • „Красивое здание общего пользования“ - Kivilinna tn 11, детский сад Чиполино, представитель - директор Светлана Лешихина.

Также по решению оценочной комиссии дополнительно в ежегодном альбоме „Красивый дом Эстонии 2023“ в категории „Красивое общественное пространство“ будет опубликована информация о таких участках, как Парк EV 100 и Tuleviku tn 9 – скейтпарк, представителем которых является директор городского департамента Наталья Шибалова.

По решению оценочной комиссии Нарву на республиканском конкурсе „Красивый дом Эстонии 2023“ представят:

  • „Красивый дом и сад“ - Udu tn 5, собственники - Владислав и Светлана Гриднивы; Kähriku tn 10, собственник Антонина Иванцова;

  • „Красивое общественное пространство“ - Ратушная площадь, представитель - директор городского департамента Наталья Шибалова;

  • „Красивое здание общего пользования“ - Kivilinna tn 11, детский сад Чиполино, представитель-директор Светлана Лешихина.

Ценным подарком в виде подарочного сертификата Ehituse ABC на сумму 400 евро удостоены участки Udu tn 5 и Kivilinna tn 11, детский сад Чиполино.

По результатам конкурса собственник или арендатор лучшего участка в каждой категории награждается благодарственным письмом, сувениром или подарком от городской управы. Все участники конкурса будут отмечены благодарственным письмом. Признанные лучшими в каждой категории участки представляются на республиканский конкурс „Красивый дом Эстонии 2023“, где по инициативе центрального управления Эстонского Союза благоустройства получают награду Президента Эстонской Республики.

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