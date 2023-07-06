Источник молодости: жизнь вблизи парков может уменьшить ваш биологический возраст на 2,5 года

Совместная испанская и американская исследовательская группа обнаружила, что люди, живущие рядом с зелеными насаждениями, в среднем на 2,5 года биологически моложе тех, кто не живет рядом.

„Жизнь рядом с большим количеством зелени может помочь вам быть моложе вашего реального возраста, – говорит Киезу Ким, ведущий автор исследования и постдокторант Медицинской школы Файнберга при Северо-Западном университете. – Мы считаем, что наши выводы имеют важное значение для городского планирования в плане расширения зеленой инфраструктуры для укрепления здоровья населения и сокращения неравенства в области здравоохранения“.

Как ученые измеряют биологический возраст?

В новом исследовании изучалось влияние парков на биологический возраст.

Команда проанализировала тип химической модификации ДНК, известный как „метилирование“. Метилирование – это химический процесс, происходящий в нашей ДНК. Определенные модели метилирования ДНК имеют тенденцию меняться с возрастом, и эти изменения могут быть использованы для оценки биологического возраста человека на молекулярном уровне – так называемые „эпигенетические часы“.

Сверяясь с этими часами, ученые могут предсказать вероятность сердечного приступа, рака или снижения когнитивных способностей.

Как посещение парка может повернуть эпигенетические часы вспять?

Доктор Ким и его команда проанализировали домашние адреса 924 человек в четырех городах США за 20 лет – с 1986 по 2006 год – чтобы определить, насколько близко они жили к растительности и паркам.

Они сопоставили эти данные с образцами крови, взятыми в тот же период времени, контролируя другие переменные, такие как образование, доход и факторы риска, например, курение.

Результаты оказались поразительными. Одна группа респондентов жила по адресам, окруженным 20-процентным зеленым покровом в радиусе 5 км. Они были примерно на 2,5 года биологически старше тех, чьи дома были окружены 30-процентным зеленым покровом.