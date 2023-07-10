В Пирита открывается ночной кинотеатр под открытым небом с бесплатными показами фильмов

Еще в мае был проведен опрос, в ходе которого местные жители выбирали фильм, который они бы хотели посмотреть под открытым небом. Фильмом-победителем опроса стала летняя комедия, полная искренности и заразительного веселья, снятая по мотивам одноименного рассказа Юхана Смуула.



Ночной кинотеатр будет открыт на площадке возле Телебашни даже во время дождя, поэтому возьмите с собой дождевики. В случае сильного дождя или грозы просмотр фильма будет отложен. Если хотите, возьмите с собой одеяло и подушку для сидения, закуски и напитки.



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