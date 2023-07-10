Недвижимость
10.07.2023, 14:36

В Пирита открывается ночной кинотеатр под открытым небом с бесплатными показами фильмов

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: New Africa | Shutterstock

В пятницу, 28 июля, в 22.00 на открытой площадке Таллиннской Телебашни откроется ночной кинотеатр. В рамках первого киносеанса покажут отечественный фильм „Дачники“ («Suvitajad“), пишет портал Gloss.ee.

Еще в мае был проведен опрос, в ходе которого местные жители выбирали фильм, который они бы хотели посмотреть под открытым небом. Фильмом-победителем опроса стала летняя комедия, полная искренности и заразительного веселья, снятая по мотивам одноименного рассказа Юхана Смуула.

Ночной кинотеатр будет открыт на площадке возле Телебашни даже во время дождя, поэтому возьмите с собой дождевики. В случае сильного дождя или грозы просмотр фильма будет отложен. Если хотите, возьмите с собой одеяло и подушку для сидения, закуски и напитки.

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