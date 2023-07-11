ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Как увеличить стоимость дачи?

Переделка под круглогодичное проживание

Учитывая наши климатические условия и продолжительность лета, стоимость загородного дома значительно возрастает, если его можно использовать круглый год. Этого несложно добиться, утеплив здание и установив соответствующую систему отопления. Если требуется внешнее утепление, можно рассмотреть выбор привлекательного фасадного решения, но, если дача снаружи уже обшита, например, красивыми досками, на рынке также доступны варианты, которые позволяют утеплить внутреннюю часть здания изоляционными слоями толщиной в 10–20 сантиметров.

Ландшафтный дизайн

Ухоженная территория с травой, цветами, кустами и деревьями делает недвижимость более привлекательной. Также часто сооружают каменную или гравийную дорожку, ведущую ко входу в дом. Большинство этих работ можно выполнить своими руками, что снижает требуемые вложения.

Освещение

Продуманное освещение не только улучшает общую эстетику придомовой территории, но и обеспечивает дополнительную ценность, а также расширяет возможности использования двора в темное время суток. Распространенными решениями являются различные уличные фонари, световые цепи и даже светильники на солнечных батареях. Однако следует помнить, что даже если вы привыкли выполнять большинство работ самостоятельно, то электромонтажные и связанные с ними коммуникационные работы следует доверить профессионалам.

Расположение

Если вы планируете построить или купить дачу, необходимо учитывать основные факторы, влияющие на стоимость недвижимости. Решающим является месторасположение, за которым следуют ландшафт прилегающей территории, близость водоема, окружающая инфраструктура и качество коммуникаций здания. Дома, расположенные в привлекательных районах, имеют значительно более высокую рыночную стоимость по сравнению с аналогичными зданиями в менее востребованных местах.