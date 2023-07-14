В Хааберсти ищут самый красивый домашний сад

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, цель конкурса – оценить и отметить красивые и уникальные сады и дворы Хааберсти. „Красивые сады и дворы украшают городское пространство и тем самым улучшают повседневную среду обитания для всех нас“, – сказал старейшина.

Чтобы принять участие в конкурсе „Самый красивый домашний сад Хааберсти 2023“, пришлите не менее трех фотографий своего сада, зоны отдыха или красивой идеи для сада по адресу электронной почты Haabersti@tallinnlv.ee. Укажите адрес конкретного сада, а также имя и номер телефона приславшего фотографии. Если вы представляете на конкурс чужой сад, необходимо получить согласие владельца участка.

Самый красивый домашний сад Хааберсти будет выбран комиссией из представленных кандидатов. В ходе конкурса будут оцениваться общая ухоженность сада, озеленение, целостное пространственное решение ималые формы, такие как ограды, ворота, освещение и т. д. Также комиссия оценит стиль, изобретательность и оригинальность.

Фотографии садов и дворов принимаются до 25 августа. Награда победителю конкурса „Самый красивый домашний сад Хааберсти 2023“ будет вручена в сентябре этого года.



Дополнительная информация: Олег Сильянов, старейшина района Хааберсти, тел. 55526341.