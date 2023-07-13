Шестимесячный Euribor превысил 3,95%

Во вторник ставка шестимесячного Euribor составила 3,94%, а в среду выросла до 3,955%.

С конца 2015 года до июня 2022 года шестимесячный Euribor был отрицательным, после чего начал быстро расти и в начале февраля этого года ставка уже превысила 3%.