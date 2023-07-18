Рынок краткосрочной аренды переживает не лучшие времена(2)
Рынок краткосрочной аренды в Эстонии до сих пор не восстановился до уровня 2019 года – говорят владельцы квартир и показывает статистика. При этом конкуренция ужесточается, что уже привело к снижению цен – но пока только в некоторых сегментах, пишет rus.err.ee.
„Отставание составляет примерно 20-30% от 2019 года по количеству забронированных ночей“, – говорит Алексей Валюшкин. Он сдает жилье в аренду уже шесть лет и оперирует 20 объектами.
Падение отмечает и инвестор Кадри Коплимяэ, у которой в краткосрочной аренде 5 квартир в центре Таллинна. „Спрос упал или клиенты стали более чувствительными к цене – факт в том, что количество туристов сократилось. И в моем случае спрос не восстановился“, – признает она.
Самый крупный рынок краткосрочной аренды в Эстонии – Таллинн, на который, по данным платформы AirDNA (измеряет бронирования, сделанные через Airbnb), сейчас приходится около 1750 объявлений из 4000.
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