ГАЛЕРЕЯ | На Пирита теэ реконструируют историческое здание и построят новый комплекс(3)
Специализирующееся на развитии недвижимости предприятие Pirita tee Kinnisvara OÜ заключило со строительной фирмой KRC Ehitus договор на сумму 20 миллионов евро, согласно которому в комплексе Laferme, расположенном в Таллинне на Пирита теэ, будет реконструировано историческое здание, и рядом с ним будет построено новое современное здание. Строительные работы в комплексе зданий, соединяемых первым этажом и подземной парковкой, согласно планам, завершатся летом 2025 года.
По словам Ингмара Саксинга, членa правления LVM Kinnisvara – фирмы, занимающейся организацией продажи здания – историческая часть Laferme будет полностью реновирована, и к ней добавится новое современное здание, гармонично сочетающееся со строениями, находящимися поблизости. „Это хорошо знакомое всем таллиннцам место на Пирита теэ расположено между Певческим полем и Цветочным павильоном. За последнее десятилетие в этом районе было построено несколько необычайно популярных новых жилых домов, очень высоко ценимых на рынке недвижимости. Архитектор проекта Laferme Торми Соовяли проделал прекрасную работу, и, в дополнение к отличным внутренним решениям, было обеспечено хорошее и гармоничное общее впечатление от всего комплекса“, — сказал Саксинг.
В Laferme будет в общей сложности 64 гостевые квартиры и 8 помещений коммерческого назначения. Квартиры разные – 1-5-комнатные, общей площадью 37-204 кв. м. В здании будут высокие потолки и собственная солнечная электростанция. „Звукоизоляция в Laferme выше, чем предусмотрено законом, потому что тишина — это роскошь, которую заслуживает каждый. В соответствии с современным решением, Laferme строится как умный дом, чтобы каждый владелец мог оптимизировать затраты на электроэнергию в соответствии со своими предпочтениями“, — представил Ингмар Саксинг преимущества Laferme. По его оценкам, в ближайшие годы Laferme будет одним из самых привлекательных проектов на таллиннском рынке недвижимости.