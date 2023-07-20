Аналитик: продать квартиру в доме без ремонта становится всё сложнее

По мнению Ристо Вяхи, ликвидность квартиры всё больше зависит от состояния и ремонта всего здания. „Люди предпочитают квартиру в плохом состоянии, но в хорошем доме, а не наоборот, и для квартиры в доме без общей капитальной реновации скоро будет сложно найти покупателя“, — сказал Вяхи.

„Деньги поступают из Европы и Kredex, поэтому сейчас самое время, чтобы спланировать и начать работы, потому что цены на строительство в будущем не станут ниже. Полная реновация старых многоквартирных домов — их единственное будущее, и сейчас было бы целесообразно начать собирать деньги и подавать ходатайства“, — добавил Вяхи.

„Сумма субсидии зависит от дома и потенциально достижимой экономии энергии, а также от будущего энергетического класса. Дотации на старые многоквартирные дома составляют в среднем от 30% до 50%, и, если всё сделать правильно — утепление, вентиляция с рекуперацией тепла, солнечные батареи — в будущем это позволит жильцам значительно экономить энергию“, — сказал Вяхи.

„Полную реновацию проще всего осуществлять в панельных домах, после неё затраты на отопление снижаются на треть. В случае с историческими объектами, из-за требований Департамента охраны памятников старины, к сожалению, это дороже и сложнее, но в целом реновация всё же является неизбежной инвестицией“, — сказал Вяхи.

„Реновацию старого панельного дома можно провести на таком уровне, что снаружи его будет сложно отличить от нового. Например, так был недавно реновирован построенный в 1963 году многоквартирный дом в Мустамяэ в районе Сяэзе. В ходе работ дом был утеплён, обновлены балконы, заменены окна и двери, а также все коммуникации, установлена новая система отопления и вентиляции, на крыше построена солнечная электростанция. Очень удачным решением было привести в порядок подъезды, двери всех квартир были заменены, тем самым была ликвидирована характерная для большинства старых домов стихийная разномастность железных дверей“, — сказал Вяхи.

По мнению аналитика Uus Maa, главным препятствием на пути к реновации являются отдельные противостоящие ей жильцы. „80% людей обычно согласны сразу, а получится ли убедить остальных, зависит от способности товарищества и управляющего найти дополнительное финансирование. Кроме того, часто бывает, что, когда в районе один дом уже приведён в порядок, он служит хорошим примером для жителей соседних многоквартирных домов и влияет на них при принятии решения“, — добавил Вяхи.