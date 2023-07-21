ТОП: в каких районах Таллинна самая высокая арендная доходность?(3)
Анализ портала недвижимости Kinnisvara24 показывает, что в Таллинне квартиры с самой высокой ожидаемой доходностью от аренды находятся в Мустамяэ и Каламая, где среднегодовая ожидаемая доходность от аренды составляет 5–6%.
Руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг отметил, что цена продажи квартир в спальных районах в этом году несколько снизилась: „Самым популярным районом для сдачи квартир в аренду в этом году является Мустамяэ, где также отмечается самая высокая ожидаемая доходность от аренды. В первой половине 2023 года в Каламая и Кадриорге также было больше предложений аренды квартир, чем в среднем“.
Районы Таллинна, где в 2023 году предлагается больше всего арендных квартир:
1. Мустамяэ. 50 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 6,2%.
2. Каламая. 42 предложения аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5,2%.
3. Кадриорг. 31 предложение аренды. Ожидаемая доходность от аренды 3,5%.
4. Лиллекюла. 29 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 4,5%.
4. Уус-Маильм. 24 предложения аренды. Ожидаемая доходность от аренды 4,7%.
В первой половине 2022 года больше всего арендных квартир предлагали в Каламая и Мустамяэ. „По сравнению с 2022 годом количество предложений аренды на портале в этом году увеличилось почти на 13%“, - сказал Матсберг.
Районы Таллинна, где в 2022 году предлагали больше всего арендных квартир:
Каламая. 36 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5,3%
Мустамяэ. 29 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5,8%
Кадриорг. 26 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 4,5%
Лиллекюла. 18 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5,2%
Пельгулинн. 12 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5%.
По словам маклера 1Estate Kinnisvara Алгиса Либлика, при анализе доходности от аренды, помимо региона, необходимо оценивать также условия кредита и стоимость покупки квартиры: „В целом можно констатировать, что из-за стремительного роста цен в последнюю пару лет доходность от аренды квартир в центре города и его ближайших окрестностях сегодня не так высока, как в некоторых удаленных от центра районах. Например, в Кесклинне и Каламая эксклюзивные приморские районы Каларанна и Ноблесснер, особенно подходят для инвесторов, которые ищут ликвидность и не столько смотрят на доходность денежного потока, сколько на прибыль от роста ценности недвижимости, которую обеспечивают эти районы“.
Либлик отметил, что, в последние годы новым районом повышенного спроса стал Уус-Веэренни, ведь именно тут расположены офисы единорогов Bolt и Wise: „Цены продаж там тоже росли быстрыми темпами, поэтому доходность составляет 4–5%, как и в других новостройках. Если вы хотите найти доход от аренды на основе денежного потока в размере 6% или выше, вам нужно искать хорошие предложения среди старых квартир – такие квартиры можно найти, например, в Копли или Сикупилли“.