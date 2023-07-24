ГАЛЕРЕЯ | В Пирита прямо на реке появился мини-отель с сауной, джакузи и террасой

Такие домики на воде называют „ботелями“ — производное от слияния двух слов boat и hotel. Находится новоиспеченный ботель в очень привлекательном месте — на Kloostri tee 6a, то есть там, где летом горожане катаются на лодках.

Помимо необычного расположения, в ботеле также много удобств: две спальни, душевая, гостиная, сауна и джакузи. Есть веранда под навесом со столиком и стульями, где можно красиво завтракать с видом на реку, а есть небольшая терраса на крыше, где можно загорать.



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