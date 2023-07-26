В августе в Эстонии откроется крупнейший мебельный магазин

Предыдущий магазин компании в Харьюмаа располагался в Сауэ. Новое, более крупное представительство позволит одновременно демонстрировать более широкий ассортимент продукции и будет находиться немного ближе к таллиннским клиентам. „Начало Тартуского шоссе является логичным выбором месторасположения, потому что оно близко к жителям Таллинна и Харьюского уезда, а также удобно расположено на пути тех, кто прибывает из других регионов. Большая торговая площадь дает нам возможность выставить почти весь ассортимент продукции, который есть у нас в интернет-магазине“, - прокомментировал владелец и руководитель Mööbliait Урмас Кооритс.

В магазине, расположенном на двух этажах, можно купить или посмотреть и заказать около 3500 предметов интерьера. Все товары, продаваемые в Mööbliait, доступны либо на складе нового таллиннского магазина, либо на центральном складе в Тарту, поэтому доставка в пределах Эстонии занимает всего три рабочих дня. В ассортименте магазина есть все необходимое для обустройства всего дома, за исключением кухонной мебели. Представлены крупнейший американский производитель мебели Ashley, голландский бренд дизайнерской мебели Woood, несколько производителей датской дизайнерской мебели и др.

Новый магазин Mööbliait с удобным доступом с шоссе Таллинн-Тарту находится по адресу Tuleviku tee 8, что примерно в 20 минутах езды от центра Таллинна. Новый магазин открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 и по субботам с 10:00 до 17:00.