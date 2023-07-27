МНЕНИЕ | Стоит ли брать жилищный кредит при высокой ставке Euribor?

Руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма дала советы тем, кто задумался о покупке жилья и взвешивает: подождать или лучше не откладывать?

Покупке недвижимости обычно предшествует большая игра прогнозов. Покупатели пытаются уловить нужный момент и возможное падение цен на недвижимость. При этом нужно интуитивно понять, какая часть города может стать новым Каламая, а также выяснить у друзей и знакомых, как получить банковский кредит на самых выгодных условиях. Такого рода предсказания понятны, но зачастую это неблагодарное занятие, ведь люди, отложившие покупку, через несколько лет заглядывают на порталы недвижимости и понимают, что удачный момент для покупки жилья всё же упущен.

Euribor высокий, но маржа низкая

В случае жилищного кредита следует помнить, что зачастую это самое длительное финансовое обязательство в жизни. В этом заключается и магия, и боль жилищного кредита. Магия состоит в том, что при среднем сроке кредита в 20 лет экономика, как правило, растёт, а кредит, взятый сегодня, уже через пять лет покажется меньше из-за инфляции. Но неизбежны и болезненные периоды, потому что за столь долгое время неминуемы и экономические спады.

Однако для покупателя жилья со стабильным доходом рецессия не обязательно имеет негативные последствия. Платеж по жилищному кредиту в основном состоит из банковской маржи и шестимесячной ставки Euribor. Да, во время экономического спада и высокой инфляции Euribor действительно растет, и сейчас он превысил 3,9%. Но если для тех заемщиков, на которых распространяется шестимесячный Euribor, ставка Euribor корректируется два раза в год, то маржа банка остается неизменной. Также можно воспользоваться выгодными предложениями от банков, например, Swedbank в настоящее время предлагает маржу 0% в течение первых двух лет по жилищному кредиту для недвижимости класса А.