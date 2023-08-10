Недвижимость
10.08.2023, 07:07

Рядом с Таллинном появится торговый парк с необычной концепцией: „Мы хотели быть рядом с IKEA“

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Новый торговый парк откроет свои двери в конце августа в поселке Курна и будет находиться рядом с магазином IKEA, пишет dv.ee.

Барри Набуурс, партнер компании VPH Group, застройщика парка Kurna, и член правления OÜ Tallinn Retail Park Development пояснил, что компания долго ждала подходящей возможности.

Решение построить торговый парк рядом с IKEA было осознанным: „IKEA – самая успешная розничная сеть в мире, они преуспевают везде, независимо от страны. Мы знали, что IKEA привлекает людей, каждый год туда ходят миллионы. Мы хотели быть рядом с ними“, – вспоминает Набуурс.

Торговый парк Sāga в Риге.

Строительство торгового парка Kurna началось прошлым летом, открытие планируется 24 августа. Площадь парка составляет почти 20 000 квадратных метров, в нем будет 20 магазинов.

Концепция торгового парка Kurna будет отличаться от обычных торговых центров. Если обычно в ТЦ несколько длинных коридоров, с которых можно попасть в многочисленные магазины, то в Kurna попасть в отделы магазинов можно будет прямо с парковки.

„Это похоже на ряд больших коробок – магазины стоят отдельно в ряд“, – описал Набуурс.

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