Нужна только ручка или проволока: этот лайфхак продлит жизнь вашего зарядного устройства

Если у вас завалялась старая автоматическая ручка, вы можете разобрать ее, достать пружину и надеть ее на кабель, зафиксировав у порта зарядки, — в месте, которое чаще всего сгибается, в результате чего кабель повреждается и приходит в негодность. Пружинка будет держать этот участок шнура, сильно уменьшая угол сгиба, что не даст ему заламываться и ломаться.