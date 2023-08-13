Полезные советы
13.08.2023, 14:02

Нужна только ручка или проволока: этот лайфхак продлит жизнь вашего зарядного устройства

 
ФОТО: Nor Gal | Shutterstock

Многие сталкивались с тем, что кабель для зарядки гаджетов приходит в негодность из-за повреждений, вызванных частым сгибанием при использовании, — но мало кто знает, что есть простой способ, как этого избежать, пишет Telegraf со ссылкой на Medium.

Для этого понадобится только автоматическая ручка (также может подойти кусочек проволоки).

Если у вас завалялась старая автоматическая ручка, вы можете разобрать ее, достать пружину и надеть ее на кабель, зафиксировав у порта зарядки, — в месте, которое чаще всего сгибается, в результате чего кабель повреждается и приходит в негодность. Пружинка будет держать этот участок шнура, сильно уменьшая угол сгиба, что не даст ему заламываться и ломаться.

Если же у вас нет ручки с пружинкой, можно аккуратно обкрутить кабель тонкой проволокой, чтобы она зафиксировала шнур таким же образом.

На все это понадобится буквально несколько минут вашего времени.

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