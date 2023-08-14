Многоквартирный дом нуждается в страховке, даже если товарищество не брало кредит

Марге Хабакукк, руководитель группы имущественных ущербов PZU Kindlustus отметила, что к квартирному товариществу как юридическому лицу применяется страхование имущества предприятия, которое, среди прочего, защищает от пожара, повреждения водой, кражи со взломом, вандализма, шторма и затопления. Если квартирное товарищество взяло, например, кредит на ремонт, страхование здания становится обязательным, но о страховании многоквартирного дома стоит подумать и в том случае, если у товарищества нет кредитных обязательств.

„В летнее время сопровождаемые грозой штормы часто причиняют ущерб многоквартирным домам, и в первую очередь повреждения получают крыши, которые в худшем случае могут попросту слететь со всем основанием, – сказала Хабакукк, добавив, что товарищества должны быть особенно осторожны при ремонте крыш. – Мы видели случаи, когда этернит крыши заменяли листовой жестью, но основание не меняли и не обеспечивали дополнительные точки крепления. Поскольку жесть легче этернита, ветер легко может ее приподнять и снести“.

В контексте гигантского града, обрушившегося в понедельник на Сааремаа, Хабакукк отметила, что если многоквартирный дом застрахован, то при наличии соответствующей защиты, страховка возместит ущерб от града: будь то повреждения крыши, окон или фасада. „Град, как проливной дождь и шторм – тоже стихийное бедствие, от причиненного которым ущерба квартирное товарищество может застраховаться. При отсутствии страховки устранение повреждений от града может обойтись товариществу и жильцам дома достаточно дорого“, - сказала она.