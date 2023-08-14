Многоквартирный дом нуждается в страховке, даже если товарищество не брало кредит(1)
Начало прошлой недели в Эстонии сопровождалось штормом и грозой, что заставляет квартирные товарищества задуматься о страховании дома на случай, если буря сорвет со здания крышу или удар молнии вызовет пожар.
Марге Хабакукк, руководитель группы имущественных ущербов PZU Kindlustus отметила, что к квартирному товариществу как юридическому лицу применяется страхование имущества предприятия, которое, среди прочего, защищает от пожара, повреждения водой, кражи со взломом, вандализма, шторма и затопления. Если квартирное товарищество взяло, например, кредит на ремонт, страхование здания становится обязательным, но о страховании многоквартирного дома стоит подумать и в том случае, если у товарищества нет кредитных обязательств.
„В летнее время сопровождаемые грозой штормы часто причиняют ущерб многоквартирным домам, и в первую очередь повреждения получают крыши, которые в худшем случае могут попросту слететь со всем основанием, – сказала Хабакукк, добавив, что товарищества должны быть особенно осторожны при ремонте крыш. – Мы видели случаи, когда этернит крыши заменяли листовой жестью, но основание не меняли и не обеспечивали дополнительные точки крепления. Поскольку жесть легче этернита, ветер легко может ее приподнять и снести“.
В контексте гигантского града, обрушившегося в понедельник на Сааремаа, Хабакукк отметила, что если многоквартирный дом застрахован, то при наличии соответствующей защиты, страховка возместит ущерб от града: будь то повреждения крыши, окон или фасада. „Град, как проливной дождь и шторм – тоже стихийное бедствие, от причиненного которым ущерба квартирное товарищество может застраховаться. При отсутствии страховки устранение повреждений от града может обойтись товариществу и жильцам дома достаточно дорого“, - сказала она.
По словам Хабакукк, в страховом смысле штормом считается порыв ветра силой не менее 18 метров в секунду. Во время грозы скорость ветра может быть и вдвое больше: в понедельник скорость ветра измеряли в Сырве, Куузику и Пярну – результаты были 29, 26 и 24 метра в секунду соответственно. „Если невозможно определить скорость ветра, то штормовым считается ветер, причинивший ущерб находившимся в исправном состоянии зданиям или постройкам возле застрахованного объекта“, - сказала она. Ущербом от шторма также считается такое повреждение застрахованного объекта, которое могло произойти только в результате шторма.
Поскольку во время грозы за короткий промежуток времени может выпасть очень большое количество осадков, квартирному товариществу может понадобиться страхование от затопления. „Например, в результате проливного дождя вода может попасть в подвал здания и причинить значительный ущерб имуществу и различным техническим системам. Причем вода может попасть в дом и не с улицы, а через канализацию. Например, трап находящейся в подвале душевой или унитаз могут начать работать „в обратную сторону“. Чтобы в случае проливного дождя вода не проникла в здание „снизу“, канализация обязательно должна быть оборудована обратными клапанами, не позволяющими воде течь в „неправильном“ направлении“, - добавила он Хабакукк.
Наиболее частые страховые убытки в случае квартирных товариществ – около половины всех инцидентов – связаны с протечками труб, а примерно в трети случаев – с повреждениями водой, проникшей в здание через кровлю и фасад. „Инженерные сети здания, его фасад и крыша нуждаются в регулярном осмотре и уходе, чтобы своевременно выявить возможные повреждения и не допустить еще большего ущерба“, - подчеркнула Хабакукк.