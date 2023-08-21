Обзор рынка аренды: по какой цене можно снять квартиру этой осенью?

По мнению Либлика, этой осенью серьезных изменений на рынке аренды не произойдет, и ситуация останется похожей на нынешнюю, но вот в следующем году уже можно будет заметить снижение предложения. По его словам, обычное количество предложений аренды в Таллинне составляет 1200–1300 квартир, и в настоящее время число предложений также находится в этом диапазоне: „Прошлым летом ситуация была иной, поскольку вызванная войной волна беженцев из Украины создала на рынке дефицит, и весной количество предложений упало до 700. Летом число предложений стало восстанавливаться, а в конце года уже наблюдался явный переизбыток, когда на рынке в течение примерно 6 месяцев было 1600–1700 предложений“.

По словам маклера 1Estate Kinnisvara Алгиса Либлика , некоторые снимают жилье годами, поэтому нет оснований опасаться, что спрос на арендуемые квартиры снизится: „Из-за возросшей стоимости кредитов и общего роста стоимости жизни покупка собственного жилья стала для многих недоступной. За последний год по сравнению с предыдущими годами инвесторы также приобрели значительно меньше квартир. Если спрос сохранится, а предложение уменьшится, ситуация будет выгодной для арендодателей, поскольку дефицит на рынке дает хорошую возможность для повышения цен“.

В августе этого года на портале Kinnisvara24 предлагается на 20% больше арендных квартир, чем в то же время в прошлом году. „Усложнение ситуации в экономике в последний год стимулирует собственников сдавать свою недвижимость в аренду. Ведь простаивающая недвижимость – это расходы, а чтобы зарабатывать деньги квартиры нужно сдавать. Это увеличило предложение на рынке. В то же время спрос высок, и цены на аренду остаются на уровне прошлого года“, - добавил Матсберг.

Статистика портала Kinnisvara24 демонстрирует, что за последний год число объявлений об аренде увеличилось. „Можно утверждать, что рынок аренды в крупных городах находится в хорошем состоянии. Предложений больше, чем в прошлом году, но есть и спрос на качественные квартиры, а цена квадратного метра сдаваемой квартиры находится на уровне прошлого года“, - пояснил руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг .

На портале Kinnisvara24 в настоящее время 1178 активных объявлений об аренде квартир в Таллинне, средняя цена которых составляет 13,63 евро за квадратный метр. Год назад активных объявлений было 950, и их цена за квадратный метр находилась на том же уровне. По словам Мартина Матсберга, в Харьюмаа количество предложений увеличилось, поэтому у тех, кто ищет арендное жилье, должен быть выбор, хотя в Харьюмаа при этом также самый высокий в Эстонии спрос.

В Тарту количество сдаваемых в аренду квартир значительно меньше, хотя и несколько увеличилось по сравнению с прошлым годом. Если в августе прошлого года студенты и другие ищущие квартиры могли выбирать между 186 предложениями, то в этом году активных предложений 239, а их средняя цена за квадратный метр составляет 10,57 евро.

В Пярну предлагают 117 съемных квартир – столько же, сколько и в прошлом году. Средняя цена за квадратный метр за год выросла с 8,27 евро до 9,27 евро.

Количество предложений и цена за квадратный метр в Вильянди также растут – в настоящее время здесь предлагается в аренду 47 квартир со средней ценой за квадратный метр в 8 евро.

Количество предложений аренды в Нарве несколько уменьшилось, а цена выросла – в настоящее время те, кто ищет съемную квартиру, могут выбирать между 61 предложением, средняя цена которого составляет 7,5 евро за квадратный метр.

В связи с уменьшением количества предложений те, кто ищет жилье в аренду, должны действовать быстро, поскольку оформленные со вкусом квартиры в хорошем состоянии сдают очень быстро. „С помощью поиска на портале недвижимости, ищущие жилье могут заказать уведомления о соответствующих их критериям объявлениях на электронную почту – таким образом люди могут ознакомиться с предложением, как только оно будет размещено на портале. Многие объявления об аренде через маклеров попадают на портал Kinnisvara24 на 48 часов раньше, чем на другие порталы. Большинство хороших предложений находят арендаторов в течение нескольких дней“, - отметил Мартин Матсберг.