ВИДЕО | Просто волшебство: простой способ от конденсата на окнах

Чтобы предотвратить появление конденсата на окнах в квартире осенью и зимой, воспользуйтесь лайфхаком. Своим методом борьбы с каплями воды на окнах поделился пользователь @tiger_lee_uk в TikTok .

Бороться с конденсатом на окнах блогеру помогает обычная жидкость для мытья посуды.

Как убрать конденсат с окон

Для лайфхака с избавлением от конденсата нужны две безворсовые мягкие тряпки и любе жидкое средство для мытья посуды.

Для начала с запотевшего окна тряпкой нужно убрать конденсат. На другую тряпку необходимо нанести немного жидкости для мытья посуды, а затем протереть стекло.

Как убеждает блогер, спустя время на окне не появится ни капли воды, оно будет чистым и прозрачным.