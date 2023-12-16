ФОТО | Избушка на ножках: как обычный фотограф сам спроектировал и построил небольшой домик в эстонском лесу

„Построив его сам, я хотел доказать, что строительство и проектирование не обязательно должны быть напряженными, дорогими и уделом исключительно специалистов“, – рассказывает Мадис в гостиной своего небольшого дома, добавляя, что за работу и размеры нужно браться те, которые вы можете себе позволить. К счастью, говорит он, крошечный дом можно закончить задолго до того, как вам надоест строительство: „Честно говоря, за все время строительства не было ни одного дня, когда бы я не был в хорошем настроении и не был увлечен работой. В конце концов, строительство для меня – это хобби, а кто устает от хобби?“