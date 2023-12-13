ФОТО | Как живут журналисты RusDelfi? Загляните в просторную и наполненную светом квартиру на Кадака

Трехкомнатная квартира площадью 64 квадратных метров на девятом этаже дома 2017 года постройки находится на границе Кадака с Ыйсмяэ. Под окнами дома проходит оздоровительная тропа, по которой можно дойти до Штромки, озера Харку и даже до Нымме.

Стены в квартире было решено оставить белыми, чтобы там всегда было много света, даже в темные зимние дни. Просторная прихожая со встроенным гардеробом переходит в гостиную и кухню. Кухня в стиле рустик также выкрашена в светлый цвет и сочетается с белой узорчатой плиткой.

Кухня объединена с уютной гостиной, выполненной в приглушенно красно-синей гамме. Чтобы придерживаться принципов скандинавского минимализма, в квартире минимум безделушек, зато в каждой комнате есть зеленые растения, чтобы оживить атмосферу в доме.

В спальне с угловым окном всегда много света, а из кровати открывается красивый вид на лес. Из окна также прекрасно видно закаты над озером Харку.

Третья комната, которая когда-то была кабинетом, позже была переделана в гардеробную. При желании там удобно устроить детскую - окно находится высоко от пола, а часть одной из стен выкрашена графитовой краской, поэтому ребенок сможет рисовать прямо на стенах и ему за это ничего не будет.

Раздельные ванная и туалет отделаны серой плиткой. Кроме трех комнат также имеется балконом, на котором в теплые месяцы можно насладиться хорошей погодой в подвесном кресле или же выпить кофе за столиком.

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