Хорошая новость! IKEA снижает цены в Эстонии

„В соответствии с нашим видением улучшения повседневной жизни многих людей, мы хотим предлагать товары по самым доступным ценам, чтобы жители Эстонии могли обустроить свои дома функционально, эстетично и экологично. Мы следим за динамикой как мирового, так и локального рынков и по возможности реагируем снижением цен. Несмотря на текущую нестабильную ситуацию в мировой экономике, мы видим позитивные изменения, связанные с поставками и сырьем. Поэтому мы переносим это снижение затрат туда, где это напрямую приносит пользу нашим клиентам и снижает цены“, — говорит Марко Пыдер, руководитель по рынку IKEA в Эстонии.

С 1 февраля IKEA предлагает сниженные цены как в таллиннском магазине, так и в тартуском представительстве, а также онлайн.

Еще более низкая цена, чем раньше, распространяется как на мебель, так и на предметы интерьера.

IKEA снижает цены на большую часть своего ассортимента, а это в общей сложности сотни товаров в разных категориях — от очень известных и любимых товаров, таких как диваны, кресла и решения для хранения вещей, до небольших предметов мебели. Например, популярный среди жителей Эстонии комод MALM будет стоить 79 евро вместо прежних 89 евро, потолочный светильник NYMÅNE будет стоить 39,99 евро вместо 59,99 евро, письменный стол MICKE будет стоить 79 евро вместо 99 евро. евро. IKEA также снижает цены на любимую полку KALLAX, на одеяла и множество других товаров для дома.

По словам Пыдера, IKEA регулярно пересматривает цены на свою продукцию, чтобы товары, которые делают жизнь дома лучше, могли себе позволить как можно больше людей.

„Во времена пандемии, инфляции и войны мы заметили, что домашняя жизнь продолжает оставаться в центре внимания жителей Эстонии. Снижая цены, мы сигнализируем, что мы готовы помочь всем, кто хочет улучшить свою повседневную жизнь, не нарушая при этом семейный бюджет“, — говорит Пыдер. По его словам, снижение цен не является временной скидкой, а останется навсегда. IKEA старается оптимизировать ценовую цепочку создания стоимости и увеличивать объемы, что, в свою очередь, позволяет сократить расходы и снизить цены на продукцию для жителей Эстонии.