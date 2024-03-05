ЭКСПЕРТ | Первое полугодие будет самым благоприятным временем для строительства

По словам Тоомаса Таука, стоимость строительства в целом делится 50/50 между работой и материалами. „Цены на материалы значительно снизились. Цены на общестроительные материалы в среднем примерно на десять процентов ниже, чем были на пике, но, к примеру, на древесину, деревянные строительные материалы, строительный металл и арматуру цены в некоторых случаях снизились на 40-50%. По сравнению с ценами на пике, цены снизились также на пенопласт и другие изоляционные материалы“, – сказал Таук.

„В прошлом году цены на стройматериалы двигались в противоположную инфляции сторону и оставались на одном уровне шесть месяцев. Если в течение нескольких последних лет составить бюджет было непросто, потому что цены и доступность постоянно менялись, то теперь все стало более предсказуемым, и производители не прогнозируют какого-то значительного повышения цен. При этом объемы производства сократились, и теперь, похоже, ценовое дно уже достигнуто, дальнейшего снижения цен на строительные материалы не будет“, – пояснил Таук.

„С точки зрения рабочей силы, помимо местных новостроек, у нас на нее существенно влияет спрос в Скандинавии, и сейчас оттуда вернулись хорошие строители. В прошлом году объемы у строительных предприятий Эстонии упали в общей сложности на 6% по сравнению с предыдущим годом. Предприятия стараются избежать сокращений, а производители стараются сохранить объемы производства, это означает, что как продавцы материалов, так и конечные потребители имеют больше чем раньше возможностей для торга. Я рекомендую клиентам воспользоваться ситуацией и запрашивать разные ценовые предложения“, — добавил Таук.

По словам руководителя Puumarket, доступность и затратность кредитов также ощутимо влияют на цену строительства. „Ставка Euribor сейчас довольно высокая, но при этом собственная маржа банков сравнительно выгодная – например, для кредитов на строительство или ремонт дома банковская маржа находится в диапазоне 1,6%-2%, но к ней добавляется Euribor“, — сказал Таук.

„Очевидно, Euribor с середины текущего года начнет снижаться, а у людей, соответственно, уменьшатся ежемесячные платежи по кредитам. Мы в своих прогнозах ожидаем небольшого роста строительного рынка начиная с лета и второго полугодия, что может повлиять на цены как строительных материалов, так и предложения рабочей силы“, – добавил Таук.