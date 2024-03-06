ЭКСПЕРТ | Как новая ставка налога с оборота повлияет на рынок недвижимости

По словам Мартина Матсберга, ставка налога с оборота оказывает на цены на недвижимость прямое влияние – в декабре и январе на портале Kinnisvara24 заказали изменение цен почти на сотню объектов: „Как в сфере недвижимости, так и во многих других сферах корректировка цен началась еще в декабре – продавцы готовились к предстоящему изменению налогов“.

Увеличение налога с оборота в первую очередь касается сделок с объектами в новостройках, поскольку сделки с квартирами на вторичном рынке в основном заключают частные лица, на которых этот налог не распространяется.

По словам маклера 1Partner Kinnisvara Хелены-Лауры Лесмент, повышение ставки налога с оборота не означает существенных изменений для продавцов: „Повышение цен на 2% – не слишком большое изменение при продаже новых квартир и домов, поскольку цена на недвижимость и так ежегодно меняется более чем на 2%. Например, в период с 2014 по 2023 год медианная цена квадратного метра квартиры увеличивалась в среднем на 10% в год“.

В качестве примера Лесмент привела изменение цен в новом девелоперском проекте Kalevi Maja, который недавно вышел в публичную продажу. Одна из самых доступных еще оставшихся там квартир ранее продавалась по цене 205 900 евро, а после изменения налога ее цена выросла до 210 000 евро. Одна из самых дорогих квартир в том же проекте в прошлом году стоила 329 400 евро, а сейчас продается за 336 000 евро.

Повышение цен затрагивает частных лиц

Лесмент отметила, что, хотя повышение налога не привело к серьезным изменениям на рынке недвижимости, покупателям следует учитывать повышение цены на новостройки на 2%: „Как и в случае других товаров и услуг, увеличение налогового бремени перекладывается на покупателей и отражается в качестве части обычного ежегодного изменения средней цены. Например, при продаже квартиры стоимостью 360 000 евро эффект от изменения налога составит около 6 000 евро“.