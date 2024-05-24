СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ | Как обустроить уютную и функциональную террасу?
Оформить интерьер террасы – это искусство сочетать функциональность и эстетику, чтобы создать пространство, в котором приятно проводить время как летним днем, так и прохладным вечером. Правильно подобранная мебель и прочные материалы – залог долговечности и комфорта террасы. Эксперты делятся практическими советами о том, как выбрать прочную террасную доску для строительства террасы, устойчивую к атмосферным воздействиям мебель и добавить уюта с помощью растений и аксессуаров, чтобы создать идеальное открытое пространство на любой вкус и отвечающее всем потребностям.
1. Выбирайте правильную мебель
Чтобы в полной мере насладиться террасой, необходимо правильно выбрать террасную мебель. Эстонский производитель мебели Oot-Oot Stuudio, который во главу угла ставит качество и долговечность, делится рекомендациями по выбору мебели для террасы.
Обратите внимание на материалы, из которых изготовлена мебель
Мебель для террасы должна быть прочной и устойчивой к атмосферным воздействиям, чтобы выдерживать солнце, дождь и ветер круглый год. Выбирайте садовую мебель с каркасом из прочных материалов, таких как алюминий, нержавеющая сталь или устойчивое к атмосферным воздействиям дерево. При выборе мягкой уличной мебели стоит убедиться, что поролон и ткань подходят для уличных условий.
Найдите удобное для себя и функциональное решение
Комфорт и функциональность должны быть самыми важными аспектами, на которые следует обратить внимание при выборе садовой мебели. Часто проблема красивой мебели для террасы заключается в том, что она неудобна. Или наоборот – садовая мебель удобна, но ее тяжело поднимать или она просто не подходит для нашего переменчивого климата. Основой хорошей уличной мебели является баланс комфорта и функциональности.
Подумайте о своих потребностях и планировке пространства
Прежде чем выбирать мебель для террасы, измерьте габариты вашей террасы или открытого пространства и подумайте, как вы хотите разместить мебель. Со своей стороны, мы рекомендуем перед покупкой мебели замерить габариты нового дивана, чтобы убедиться, что выбранная мебель соответствует пропорциям пространства и не создаст ощущения тесноты.
Проконтролируйте, что ткань подходит для уличных условий и ее легко чистить
Очень важно, чтобы мебель была проста в уходе и долговечна, особенно в нашем климате. Каждый материал требует определенного ухода, будь то регулярная чистка или использование специального покрытия. Было бы хорошо, если бы ткань была водостойкой и устойчивой к солнцу. Кроме того, для садовой мебели было бы хорошо исключить очень структурированные ткани.
Подумайте о хранении
Если у вас ограниченное пространство для хранения вещей, выбирайте складную или штабелируемую мебель, которая занимает меньше места, когда не используется. Кроме того, взвесьте возможность использования портативных предметов мебели или аксессуаров, которые позволят вам адаптировать террасу согласно своим потребностям.
2. Постройте добротную террасу
Даже если вы выбрали первоклассную мебель для террасы, это не значит, что и сама терраса прослужит так же хорошо, как мебель. Если вы устали менять террасу каждые десять лет и хотите более долговечного решения, которое прослужит десятилетия, у AS MASS есть решение для вас!
Чтобы терраса прослужила долго, следует выбрать террасную доску из ценных пород дерева. Ипе, кумару и гарапа — чрезвычайно прочные породы древесины, которые не гниют, не плесневеют, без сучков, не выделяют смолу, и из-за высокой плотности древесины эти породы не повреждают насекомые. Кроме того, они являются более экологичным выбором, поскольку для их пропитки не используются токсичные вещества. (Финляндия, например рассматривает вопрос о запрете пропитанной древесины в жилищном строительстве из-за чрезмерной токсичности пропитывающих средств.) Таким образом, террасная доска из ценных пород дерева подойдет всем, кто предпочитает экологичное решение, которое прослужит десятилетия.
Знали ли вы? Древесину разделяют на пять классов стойкости, причем первый класс является лучшим, а пятый – наименее долговечным (согласно EVS-EN 350:2016, Durability of wood and wood-based products). Клас древесины определяется экспериментально, различные породы древесины частично помещаются в почву, а затем наблюдают, как долго бруски дерева прослужат, прежде чем начнут гнить или разрушаться. Кумару и ипе относятся к первому классу, что означает, что в обычных уличных условиях они должны прослужить не менее 40 лет. Ко второму классу относятся дуб и лиственница. Сосна и в основном все хвойные породы – это третий класс, их долговечность составляет 5–10 лет. Деревья пятого класса не долговечны и их не рекомендуются использовать на открытом воздухе.
AS MASS работает в сфере древесины ценных пород более 30 лет и имеет многолетний опыт использования древесины. В эстонском климате компания рекомендуют строить террасу именно из ценных пород дерева, поскольку они лучше всего подходит для нашего климата и служат десятилетиями. Помимо материалов для террас AS MASS предлагает различные принадлежности для террас, такие как клипсы для террас, лаги и т. д. Если у вас есть идея, мы поможем вам ее воплотить!
3. Украсьте террасу и сделайте ее уютнее
Однако для создания уютной уличной зоны, идеальной террасы и сада нужно нечто большее. Терраса может быть качественной, диван удобным, но для создания уютной атмосферы террасу, как и внутренние помещения, необходимо обустроить так, как вам нравится. Gardest представляет некоторые важные вещи, которые сделают ваше пространство на открытом воздухе комфортным.
Качественная садовая мебель. Чтобы сразу облегчить выбор: вы можете найти садовую мебель в разных стилях – в духе загородного дома, богемного шарма, современной классики и элегантности, близкой к природе.
Ящики и уличные горшки для растений. Зелень добавляет свежести и жизни. В Gardest вы можете найти различные красивые ящики и горшки для растений. Выберите подходящий вариант в зависимости от растений, которые вы выращиваете — будь то цветы, пряные травы или овощи.
Зонты и навесы от солнца. Чтобы защитить себя от солнца, разумно купить зонт или навес от солнца. Это помогает создать более прохладную зону в жаркие летние дни. В Gardest вы найдете широкий выбор: от самых простых до навесов со светодиодной подсветкой.
Грили. Готовить гораздо приятнее, когда у вас есть качественный гриль. В Gardest вы можете найти различные грили: от угольных, практичных газовых грилей до керамических грилей.
Оформление террасы и сада – творческий процесс. С помощью правильной планировки и подходящих интерьерных деталей можно создать пространство, в котором можно приятно проводить время.