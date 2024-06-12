ФОТО | Эксперты по садоводству и цветам обучили жителей Таллинна тонкостям выращивания растений(1)
Проект „Aed minu aknal“ собрал любителей садоводства в Таллинне, в нем приняли участие около ста читателей Таллиннской центральной библиотеки. В рамках пяти клубных мероприятий садоводы выращивали разные травы, помидоры, огурцы и множество разных цветов. И действительно, все растения выросли из семян на подоконнике.
Все участники получили новые знания о поливе растений, цветов и специй, почве и ее подготовке. Инициативный проект в течение полугода проводили садовод Ева Луигас, дизайнер-флорист Татьяна Тридворнова и флорист Светлана Йова.
Все желающие могут бесплатно взять семена в Таллиннской центральной библиотеке Лаагна (Võru 11).
Рекомендации по посадке растений:
- Как можно скорее откройте горшок/упаковку, чтобы обеспечить саженцам доступ свежего воздуха.
- Почву следует подготовить и увлажнить для посадки.
- Хорошо, если на молодой саженец сразу не будут попадать прямые солнечные лучи.
- Растение или саженец должны иметь возможность медленно адаптироваться к температуре и свету.
- Вода и удобрения важны, некоторые растения любят влагу.
Следующий мастер-класс по садоводству состоится 28 августа в Таллиннской Центральной библиотеке (Liivalaia 40).