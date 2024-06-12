ФОТО | Эксперты по садоводству и цветам обучили жителей Таллинна тонкостям выращивания растений

Проект „Aed minu aknal“ собрал любителей садоводства в Таллинне, в нем приняли участие около ста читателей Таллиннской центральной библиотеки. В рамках пяти клубных мероприятий садоводы выращивали разные травы, помидоры, огурцы и множество разных цветов. И действительно, все растения выросли из семян на подоконнике.