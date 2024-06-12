Про пылесос можно забыть: как эффективно очистить ковер от шерсти и не только

Как почистить ковер без пылесоса

Для удаления всех загрязнений с ковра необходимо самодельное средство. Смешайте в равных пропорциях воду, уксус и жидкость для мытья посуды и перелейте в бутылочку с распылителем. Тщательно перемешайте ингредиенты и обильно опрыскайте ковер полученной смесью.

Спустя несколько минут очистите ворс щеткой для ковров. Хорошей заменой щетки может стать расческа для домашних животных.

Ковер, предварительно обработанный смесью уксуса, воды и средства для мытья посуды, сразу освежится, а небольшие пятна будут удалены. К тому же это средство удалит все неприятные запахи с ковра.