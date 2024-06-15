Эксперты о жилищных кредитах: выбирать банк нужно тщательнее, чем супруга

Сегодня между банками Эстонии развернулась настоящая гонка за клиентов. Например, банки делают „горящие“ предложения с нулевой процентной ставкой по жилищным кредитам, а заемщик какое-то время платит только Euribor. „Текущее снижение процентных ставок на самом деле не является устойчивым. Процентные ставки ниже 1% не выгодны банкам. Никто не хочет продавать продукты и услуги ниже себестоимости. В будущем банки просто компенсируют такую низкую процентную маржу повышением других комиссий“, — утверждает Катлин Ватсель, руководитель по финансированию физических лиц в LHV, в подкасте Delfi.

По ее словам, предложения кредитов с нулевой маржой похожи на тактику медиаканалов или приложений для смартфонов, когда первый месяц подписки очень дешевый, а потом всё равно придется платить полную цену.

Выбирая банк, нужно обращать внимание на весь пакет услуг

Падение процентных ставок показывает, что конкуренция между эстонскими банками на рынке жилищного кредитования накалилась до предела. Одной из причин этого является сокращение количества сделок с недвижимостью. „Жилищные кредиты являются важным финансовым продуктом для банков, поскольку срок их „жизни“ составляет около 7–10 лет“, — отмечает Ватсель. Для сохранения клиентской базы банкам важно завоевать доверие людей и предложить им наилучшие условия.

Партнер по продажам и руководитель отдела продаж в новостройках Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман добавил, что многие заемщики это уже осознали и планируют рефинансировать свои жилищные кредиты на лучших условиях.