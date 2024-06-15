Эксперты о жилищных кредитах: выбирать банк нужно тщательнее, чем супруга(1)
При выборе банка, где вы собираетесь взять жилищный кредит, нужно обращать внимание не только на размер процентной ставки, но и на другие аспекты: качество обслуживания, гибкость при изменении или расторжении договора. Об этом рассказывает руководитель по финансированию частных лиц LHV Кэтлин Ватсель в новом подкасте Delfi „Гора денег и дымящаяся недвижимость“ (оригинальное название „Hunnik pappi ja suitsev kinnisvara“).
Сегодня между банками Эстонии развернулась настоящая гонка за клиентов. Например, банки делают „горящие“ предложения с нулевой процентной ставкой по жилищным кредитам, а заемщик какое-то время платит только Euribor. „Текущее снижение процентных ставок на самом деле не является устойчивым. Процентные ставки ниже 1% не выгодны банкам. Никто не хочет продавать продукты и услуги ниже себестоимости. В будущем банки просто компенсируют такую низкую процентную маржу повышением других комиссий“, — утверждает Катлин Ватсель, руководитель по финансированию физических лиц в LHV, в подкасте Delfi.
По ее словам, предложения кредитов с нулевой маржой похожи на тактику медиаканалов или приложений для смартфонов, когда первый месяц подписки очень дешевый, а потом всё равно придется платить полную цену.
Выбирая банк, нужно обращать внимание на весь пакет услуг
Падение процентных ставок показывает, что конкуренция между эстонскими банками на рынке жилищного кредитования накалилась до предела. Одной из причин этого является сокращение количества сделок с недвижимостью. „Жилищные кредиты являются важным финансовым продуктом для банков, поскольку срок их „жизни“ составляет около 7–10 лет“, — отмечает Ватсель. Для сохранения клиентской базы банкам важно завоевать доверие людей и предложить им наилучшие условия.
Партнер по продажам и руководитель отдела продаж в новостройках Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман добавил, что многие заемщики это уже осознали и планируют рефинансировать свои жилищные кредиты на лучших условиях.
Процесс рефинансирования кредита стоит начать с обращения к своему менеджеру в банке, чтобы обсудить возможности снижения процентной ставки. „Велика вероятность, что банк будет бороться за хороших и надежных клиентов и снизит процентную ставку“, — отвечает Ватсель. Далее можно взять предложения в других конкурирующих банках. Смена банка может быть выгодной, если новый партнер сможет предложить лучшие условия и услуги в целом. „Стоит обращать внимание не только на процетную ставку, но и на весь спекрт услуг. Срок погашения жилищного кредита больше, чем срок среднего брака“, – говорит она.
Оба эксперта сошлись во мнении, что несмотря на накаленную ситуацию на рынке, бояться обвала не стоит. „Люди хорошо помнят прошлый экономический кризис, но сегодня ситуация несколько иная. Я не верю, что мы будем наблюдать эффект „снежного кома“, когда рынки будут обрушаться один за другим. К тому же, у людей на руках есть много свободных денег“, - добавила Ватсель.
В новом подкасте „Гора денег и дымящаяся недвижимость“ два раза в месяц обсуждаются самые значимые новости и темы эстонского рынка недвижимости. Ведущие подкаста — Пеэп Сооман из Pindi Kinnisvara и Катлин Ватсель из LHV.