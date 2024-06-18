Психолог: важность соседских отношений(6)
Ощущение безопасности – основа основ для нас. Последнее исследование о жизни дома показало, что безопасность дома – это не только замки и физическая безопасность, но и межличностные отношения. Каждый пятый житель Эстонии ответил, что общение с соседями усиливает чувство безопасности. Однако, надо признать, что, проживая в многоквартирном доме, мы часто не знаем своих соседей и в лучшем случае просто здороваемся. Что делать с нашим дистанцированием от соседей и как это исправить, рассказывает психолог Кристель Хабихт-Спирит.
„Сто лет назад в домах, городских или сельских, соседи редко были незнакомы друг с другом. Однако по мере роста населения наша среда стала более анонимной, а отношения с людьми вокруг нас менее личными“, — объясняет психолог из Peaasi Кристель Хабихт-Сприит.
По ее словам, людям присуща потребность контролировать окружающую среду, а также необходимо чувство принадлежности. „Расширение этой потребности в безопасности и добавление чувства принадлежности объясняет, почему общение с соседями одновременно понятно и полезно для людей. Часто темп жизни диктует желание общения с соседями. Если подумать о разных возрастных группах и их возможных потребностях в человеческом контакте, то молодые люди с быстрым темпом жизни, пожилые люди с небольшим социальным взаимодействием и родители, живущие дома с маленькими детьми, могут жить бок о бок – некоторые из них необходимо больше общения, а некоторым меньше“, — говорит она.
Как начать общение с соседями
По мнению психолога, наши отношения с другими людьми — это не данность, а наши усилия. Таким образом, многое зависит от нас самих.
„В небольших сообществах люди, как правило, более открыты по отношению к своим соседям. Поэтому, чтобы построить отношения с соседями, мы можем принять идею создания небольшого сообщества даже в городе. Инициирование контакта с соседями требует как смелости, так и открытости. Это может быть небольшой разговор в коридоре или даже звонок в дверь. Будучи новым жильцом, вы можете воспользоваться нашим невежеством и пообщаться, спросив, как организованы определенные дела в этом доме. Напоминайте себе, что у всех нас есть потребность в общении с другими. Будьте смелее, чтобы пойти на этот шаг. Однако имейте в виду, что реакция может сильно различаться; соседи могут приветствовать такое общение или предпочитать сохранять дистанцию“, — говорит психолог.
Поприветствовать новых соседей или будучи новичками в доме познакомиться с соседями — это то, что может коснуться любого, кто переезжает в новый дом. Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Брита Миквере рассказывает, что исследование о жизни дома также показало, что общение с теми, кто живет за нашими общими стенами, не только оказывает огромное влияние на чувство безопасности, но и то, что мы можем попросить наших соседей о помощи (22%) или просто пообщаться о том о сём (21%), даёт нам чувство принадлежности. Поэтому он мало делится идеями, как зажечь дружбу с соседями.
„В некоторых скандинавских странах принято дарить домашний хлеб новоприбывшему соседу. Почему бы не воспользоваться этой традиций и не попробовать испечь хлеб, пирог, булочки или печенье самостоятельно и красиво упаковать вашу вкусность. Например, хлеб можно упаковать в кухонное полотенце, печенье – в красивую тарелку, а булочки – в хлебницу“, – делится идеями дизайнер интерьеров.
Еще одна идея для личного подарка – предметы интерьера для дома. Например, ваза с цветами поможет оживить любое пространство и завязать отношения. И это не обязательно должно быть дорого – здесь важно внимание.
Об исследовании „Жизнь дома“ от IKEA*
Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению IKEA Group. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Эстонии было опрошено 1007 жителей.