Психолог: важность соседских отношений

„Сто лет назад в домах, городских или сельских, соседи редко были незнакомы друг с другом. Однако по мере роста населения наша среда стала более анонимной, а отношения с людьми вокруг нас менее личными“, — объясняет психолог из Peaasi Кристель Хабихт-Сприит.

По ее словам, людям присуща потребность контролировать окружающую среду, а также необходимо чувство принадлежности. „Расширение этой потребности в безопасности и добавление чувства принадлежности объясняет, почему общение с соседями одновременно понятно и полезно для людей. Часто темп жизни диктует желание общения с соседями. Если подумать о разных возрастных группах и их возможных потребностях в человеческом контакте, то молодые люди с быстрым темпом жизни, пожилые люди с небольшим социальным взаимодействием и родители, живущие дома с маленькими детьми, могут жить бок о бок – некоторые из них необходимо больше общения, а некоторым меньше“, — говорит она.

Как начать общение с соседями

По мнению психолога, наши отношения с другими людьми — это не данность, а наши усилия. Таким образом, многое зависит от нас самих.

„В небольших сообществах люди, как правило, более открыты по отношению к своим соседям. Поэтому, чтобы построить отношения с соседями, мы можем принять идею создания небольшого сообщества даже в городе. Инициирование контакта с соседями требует как смелости, так и открытости. Это может быть небольшой разговор в коридоре или даже звонок в дверь. Будучи новым жильцом, вы можете воспользоваться нашим невежеством и пообщаться, спросив, как организованы определенные дела в этом доме. Напоминайте себе, что у всех нас есть потребность в общении с другими. Будьте смелее, чтобы пойти на этот шаг. Однако имейте в виду, что реакция может сильно различаться; соседи могут приветствовать такое общение или предпочитать сохранять дистанцию“, — говорит психолог.