Недвижимость в Эстонии продолжает дорожать

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, в сравнении с четвертым кварталом 2023 года цены на квартиры выросли на 1,2%, а цены на дома — на 4%. „Причиной скромного повышения цен на квартиры прежде всего стало то, что цены квадратного метра квартир в Таллинне снизились, но при этом поднялись в остальных регионах Эстонии“, — добавила Сяйнаст.

По сравнению с первым кварталом 2023 года цены на квартиры повысились в первом квартале этого года на 11,1% и цены на дома — на 1,1%.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в первом квартале повысился по сравнению с первым кварталом 2023 года на 3,3%, однако в сравнении с четвертым кварталом 2023 года снизился на 0,5%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.