Необычное удобрение: какие растения можно и нужно поливать кефиром?

Кефир можно использовать для приготовления натурального стимулятора роста некоторых растений. Опытные садоводы знают, что кефир помогает повысить урожайность, так как кисломолочный продукт способствует укреплению иммунитета растений, что помогает им бороться с различными заболеваниями. Считается, что он также обладает антибактериальными свойствами.

Специалисты рекомендуют обрабатывать кефиром помидоры и огурцы. Различные цветы, в том числе пионы, также могут получить пользу от такого удобрения.

Как поливать огурцы

Вам понадобится 1 литр кефира на 10 литров воды. Кефир нужно вылить в теплую воду и дать настояться.

Если срок годности кефира истек, удобрение не подействует (продукт не должен менять запах, цвет, недопустимо наличие плесени). Готовый раствор нужно вылить в прикорневую канавку огурца, на расстоянии 10-15 сантиметров в окружности от стебля растения. Обработку рекомендуется проводить каждые две недели.

Как поливать помидоры

Если вы хотите, чтобы растение получало дополнительное питание, то на 8 литров воды нужно взять 1 литр кефира. Помидоры следует поливать вечером под корень. Подкармливать томаты этим раствором можно до трех раз в неделю.

Когда помидоры еще молодые, из кисломолочного продукта можно приготовить натуральный стимулятор роста. Для этого вам понадобится 1 литр кефира, 200 миллилитров древесной золы и несколько капель йода.

Золу нужно как следует перемешать с кефиром и водой, после чего оставить этот раствор в покое на два дня. Затем молодые саженцы можно поливать во время цветения. Это самодельное удобрение следует вносить два раза в неделю.

Какие цветы можно поливать кефиром?

Гортензии любят кефир, поэтому многие цветоводы рекомендуют поливать эти растения именно им. Вам понадобится 2 литра кефира на 10 литров воды. Перед подкормкой цветов под куст следует вылить не менее ведра воды. Затем кефирный раствор можно вылить под корни.

Кефир можно использовать и для пионов — любители цветов в начале сезона подкармливают свои цветы кисломолочным раствором, чтобы они обильно цвели. Для пионов рекомендуется следующий раствор: 1 литр кефира на 5 литров воды. Цветы нужно хорошо полить, а приготовленное удобрение вылить под корни.