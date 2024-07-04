Руины на миллион: инвестор-целитель продает замок в Кунда, заманивая близостью к АЭС

„Любой финал – это начало чего-то нового. Я пришел к давно обдуманному решению выставить на продажу свою любимую мызу Малла. Сегодня моя жизнь и работа сконцентрированы в городе, а усадьба слишком велика для дачи, да и нынешняя моя миссия также находится в несколько иной сфере, чем девелопмент недвижимости. Это чудесное место с увлекательной историей, в лот входит большой участок земли (50 га). Мыза имеет большой потенциал для устройства гостиничного бизнеса, спа-комплекса, конференц-центра или чего-то еще“, – написал Ассе Сауга в Facebook.