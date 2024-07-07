Дешевая недвижимость в Европе. Где, за сколько, не обман?

Город Гетене в Швеции показывает тенденцию, которая наблюдается в Европе уже несколько десятилетий. Молодые люди уезжают из сельской местности, потому что там зачастую слишком мало работы, а города кажутся более привлекательным местом для жизни. Это приводит к тому, что инфраструктура там слабеет. С помощью программ ЕС, отдельных инициатив или маркетинговых кампаний населенных пунктов, таких как шведского Гетене, власти пытаются разорвать этот порочный круг, и не допустить, чтобы сельские районы совсем опустели.

Своей акцией по продаже недвижимости фактически за бесценок местные власти хотят привлечь покупателей и оживить регион, в котором остается все меньше жителей. Правда, есть одно условие: при покупке участка новый владелец обязуется построить на нем жилье в течение двух лет. Несмотря на крайне низкую цену, поначалу недвижимость в Гетене продавалась довольно медленно. Однако ролик в Tiktok, ставший вирусным, а также различные сообщения англоязычных СМИ вызвали настоящий бум - властям шведского городка посыпались запросы от желающих приобрести недвижимость, со всего мира. „У нас есть заинтересованные лица из Европы, Азии - особенно из Индии и Пакистана, - а также из США, Австралии и даже Южной Америки“, - сказал мэр Гетене Йоханн Манссон. На данный момент продажа участков приостановлена, но в начале августа она будет возобновлена и на аукционе можно будет прибрести оставшуюся недвижимость.

На первый взгляд, довольно скромный город Гетене, с его блочными многоквартирными домами, вряд ли похож на классическую мечту шведов о собственном красном деревянном домике. Однако этот городок с населением 5000 человек на юго-западе Швеции сейчас привлекает невероятно низкими ценами на землю и недвижимость - участки здесь продаются менее чем за одну шведскую крону (около десяти центов) за квадратный метр. За 150 квадратных метров - такова в среднем площадь дома на одну семью - покупателю придется заплатить менее 15 евро. Эта чрезвычайно выгодная цена распространяется на 30 участков, которые долгое время заброшены. Десятилетиями никто не проявлял к ним интереса, несмотря на то, что городок находится рядом с известным озером Венерн.

По мнению экспертов, тенденция к урбанизации в Европе будет продолжаться. По данным Европейской комиссии, к 2050 году уровень урбанизации возрастет до 83,7 процента. В настоящее время около 74 процентов жителей ЕС живут в мелких и крупных городах.

„Дом за один евро“ в Италии

В Италии с 2008 года можно приобрести недвижимость за небольшие деньги. Торги за выставленное на аукционе жилье начинаются с символического одного евро, в итоге дома в основном продаются за несколько тысяч евро. Около 50 муниципалитетов предлагают жилье фактически за копейки - так называемые „Casa a un Euro“ (дома за один евро), с целью возрождения заброшенных регионов. Объекты, остро нуждающиеся в ремонте, расположены, например, в Тоскане, Сицилии и Апулии.

Однако и здесь покупатели часто заключают договор с местными властями, обязывающий их отремонтировать недвижимость в ближайшие годы. Кое-где местные власти также требуют, чтобы покупатель сам жил в этом доме, а не сдавал его в аренду, например, на время отпуска. Но поскольку некоторые объекты недвижимости пришли в упадок, расходы на их ремонт высоки.

Впрочем, тот, кого это не пугает, может помимо коммерческих порталов или местных сайтов, найти недвижимость через некоммерческие инициативы. Например, „Streetto“ - ассоциация молодых людей, которые хотят возродить исторический центр города Каммарата на Сицилии. Сейчас, как они пишут на своем сайте, они ищут людей, которые хотели бы принять активное участие в этом и привнести „свежий ветер и новую вибрацию“ на старые улочки.

Недвижимость за бесценок - не подвох?