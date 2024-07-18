ЭКСПЕРТ | Переезд обычно требует значительно больше средств, чем предполагалось

„Мы часто слышим о том, что люди, продавая свое жилье, планируют использовать все деньги от сделки для погашения нового кредита. Однако если не продумать все до конца, можно оказаться в очень неприятной ситуации, поскольку в большинстве случаев на переезд и другие связанные с ним вещи вы потратите больше денег, чем планировали изначально,“ – говорит Ребане.

При обустройстве нового жилья важно подходить к каждому помещению отдельно. Часто бывает, что вы сосредотачиваетесь только на крупных покупках, которые первыми приходят на ум – кухонной мебели, шкафах для спальни, и забываете, например, о мебели для прихожей или улицы. „Важно продумать все помещения и открытые площадки, которые вы будете использовать. Затем полезно использовать интернет-магазины в качестве основы для составления бюджета в соответствии с вашими знаниями, и определенно стоит оставить как минимум 10% на непредвиденные расходы“.

Ребане отметил, что при выборе мебели и бытовой техники очень легко попасть в ситуацию, когда вы обнаружите, что ваш бюджет позволяет приобрести чуть более дорогой товар. Это происходит потому, что более высокий ценовой диапазон обычно сопровождается некоторыми дополнительными функциями или удобствами, а разница в цене между товарами невелика. В общем, от холодильника за 300 евро можно легко перейти к какому-либо „умному“ прибору со всеми дополнительными функциями стоимостью 1300 евро.

„В большинстве случаев холодильник нужен ведь лишь для хранения продуктов, а не для добавления, например, новых функций искусственного интеллекта. На сэкономленные 1000 евро можно освободить место в бюджете для других необходимых предметов. Если же новоиспеченный хозяин дома – большой любитель готовить, то следует выбрать мощную плиту. При этом, если вы, например, редко сидите дома перед телевизором, то на этом можно сэкономить“, – говорит он.