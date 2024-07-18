ЭКСПЕРТ | Переезд обычно требует значительно больше средств, чем предполагалось
При покупке нового жилья деньги, потраченные на его приобретение, – это самое важное, что нужно учитывать при составлении бюджета, но также важно помнить, что переезд в новое жилье это трудоемкий и дорогостоящий процесс. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане рассказывает о том, какие расходы необходимо учитывать при переезде.
„Мы часто слышим о том, что люди, продавая свое жилье, планируют использовать все деньги от сделки для погашения нового кредита. Однако если не продумать все до конца, можно оказаться в очень неприятной ситуации, поскольку в большинстве случаев на переезд и другие связанные с ним вещи вы потратите больше денег, чем планировали изначально,“ – говорит Ребане.
При обустройстве нового жилья важно подходить к каждому помещению отдельно. Часто бывает, что вы сосредотачиваетесь только на крупных покупках, которые первыми приходят на ум – кухонной мебели, шкафах для спальни, и забываете, например, о мебели для прихожей или улицы. „Важно продумать все помещения и открытые площадки, которые вы будете использовать. Затем полезно использовать интернет-магазины в качестве основы для составления бюджета в соответствии с вашими знаниями, и определенно стоит оставить как минимум 10% на непредвиденные расходы“.
Ребане отметил, что при выборе мебели и бытовой техники очень легко попасть в ситуацию, когда вы обнаружите, что ваш бюджет позволяет приобрести чуть более дорогой товар. Это происходит потому, что более высокий ценовой диапазон обычно сопровождается некоторыми дополнительными функциями или удобствами, а разница в цене между товарами невелика. В общем, от холодильника за 300 евро можно легко перейти к какому-либо „умному“ прибору со всеми дополнительными функциями стоимостью 1300 евро.
„В большинстве случаев холодильник нужен ведь лишь для хранения продуктов, а не для добавления, например, новых функций искусственного интеллекта. На сэкономленные 1000 евро можно освободить место в бюджете для других необходимых предметов. Если же новоиспеченный хозяин дома – большой любитель готовить, то следует выбрать мощную плиту. При этом, если вы, например, редко сидите дома перед телевизором, то на этом можно сэкономить“, – говорит он.
Часто причиной переезда домой становится увеличение размера семьи - либо рождение детей, либо рост уже имеющихся детей и их потребностей. По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic, планируя комнату для ребенка, стоит подумать о функциональности мебели – можно ли будет продолжать использовать купленное изделие, когда ребенок подрастет, или за 15 лет придется купить четыре кровати разного размера.
Когда новая мебель уже куплена, необходимо также подумать о ее транспортировке и установке, в том числе о том, придется ли перевозить крупную и тяжелую мебель или бытовую технику и поднимать все это на верхние этажи здания. Танель Ребане также отметил, что сборка некоторых предметов мебели своими руками в первый раз часто занимает как минимум на треть больше времени, чем планировалось изначально. Важно также подумать, обладаете ли вы навыками сборки того или иного оборудования или предмета. Если вы сомневаетесь, лучше прибегнуть к помощи профессионалов, чтобы сэкономить время и нервы.
Ребане добавил, что перед покупкой жилья также стоит прибегнуть к помощи экспертов для оценки стоимости того или иного объекта. „Я настоятельно рекомендую перед покупкой жилья проанализировать его с помощью специалиста по строительству, чтобы избежать непредвиденных расходов в будущем. Правда, услуга стоимостью в несколько сотен евро может показаться дорогой на первый взгляд, но в итоге это может сэкономить владельцу дома тысячи евро“, – сказал он.