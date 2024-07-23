5000 евро за квадратный метр! На давно пустующем участке в центре Таллинна началось строительство

Компания AvalonEstates OÜ строит по адресу Tарутское шоссе, 44, где когда-то был знаменитый ресторан Seiklusjutte maalte and merle, здание из пяти и восьми этажей, в котором будут коммерческие площади и квартиры.

Спроектированное архитектурным бюро Korrus здание с тремя подъездами будет иметь разную высоту, которая будет изменяться от пяти до восьми этажей в направлении от центра города в сторону аэропорта. В своих информационных материалах Avalon подтверждает, что при планировании здания в существующей среде удалось избежать больших контрастов. Здание будет вписываться в уличное пространство с учетом высоты соседних зданий и деталей фасада. В середине дома будет открытый проем высотой в два этажа, через который могут передвигаться как пешеходы, так и транспортные средства.

На первом этаже здания разместятся коммерческие помещения с высокими потолками и большими витринными окнами, на втором этаже – офисные помещения, а на верхних этажах – квартиры.

На вопрос об уровне шума в этом районе, из-за чего Департамент здоровья в прошлом году не выдал разрешение на строительство жилого дома в этом районе, член правления AvalonEstates OÜ Марко Ноорметс ответил: „Разрешение на строительство выдано в соответствии со всеми законами Эстонии, с гарантией, что в проекте будут учтены меры по снижению шума транспорта. Поскольку соседние здания также построены по аналогичной логике, обеспечивается комфорт жильцов и снижается воздействие шума транспорта“.

В здании цены на комнаты в коммерческих помещениях составляют 4000 евро, а на апартаменты – 5000 евро за квадратный метр.