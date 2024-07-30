Недвижимость
30.07.2024, 14:14

Шестимесячный Euribor упал до самой низкой отметки за последние 15 месяцев

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ФОТО: BLACKDAY | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, опустилась до отметки в 3,59%. Последний раз ставка Euribor находилась на таком низком уровне в начале мая прошлого года, пишет rus.err.ee.

Шестимесячная ставка Euribor превысила 4% в середине сентября прошлого года, когда Европейский центральный банк решил продолжить повышение процентных ставок. В середине октября ставка Euribor достигла пика в 4,143%. За этим последовало снижение: в начале декабря Euribor снова упал ниже 4%.

В то же время главный экономист Swedbank Тыну Мертсина отметил, что снижение Euribor, конечно, облегчает обязательства заемщиков, но поскольку кредитные договоры в основном основаны на шестимесячной ставке Euribor, то это отображается на платежах не сразу. „Таким образом, влияние падения Euribor на эстонские домохозяйства в этом году будет довольно скромным“, - сказал Мертсина.

Шестимесячная ставка Euribor была отрицательной до лета 2022 года.

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