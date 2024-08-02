Принадлежащая российскому олигарху роскошная мыза Калви выставлена на продажу

Согласно объявлению, в мызе 28 спален и 28 ванных комнат. Площадь здания составляет 1590 квадратных метров. Общая площадь недвижимости - 34,5 гектаров. Цена в объявлении не указана.

Посмотреть фото убранства мызы можно здесь.

Мыза принадлежит компании Belitex Invest OÜ, владельцем которой, согласно Коммерческому регистру, является гражданин Грузии Георгий Гурцкая.

В марте 2022 года Postimees писал, что Belitex Invest - фирма-марионетка бизнес-сети в Петербурге. По данным издания, во главе сети - Сергей Матвиенко, сын российского политика Валентины Матвиенко, и грузинский бизнесмен Омар Гурцкая.

Мыза Калви впервые упоминается в 1485 году, однако главное здание было построено еще до Первой мировой войны. В советское время там располагался санаторий-профилакторий „Калви“.