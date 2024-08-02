Принадлежащая российскому олигарху роскошная мыза Калви выставлена на продажу
На международном портале недвижимости Christie’s появилось объявление о продаже мызы Калви в Ляэне-Вирумаа, собственником которой является фирма Belitex Invest OÜ, пишет rus.err.ee.
Согласно объявлению, в мызе 28 спален и 28 ванных комнат. Площадь здания составляет 1590 квадратных метров. Общая площадь недвижимости - 34,5 гектаров. Цена в объявлении не указана.
Посмотреть фото убранства мызы можно здесь.
Мыза принадлежит компании Belitex Invest OÜ, владельцем которой, согласно Коммерческому регистру, является гражданин Грузии Георгий Гурцкая.
В марте 2022 года Postimees писал, что Belitex Invest - фирма-марионетка бизнес-сети в Петербурге. По данным издания, во главе сети - Сергей Матвиенко, сын российского политика Валентины Матвиенко, и грузинский бизнесмен Омар Гурцкая.
Мыза Калви впервые упоминается в 1485 году, однако главное здание было построено еще до Первой мировой войны. В советское время там располагался санаторий-профилакторий „Калви“.