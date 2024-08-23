Обои для гостиной: как сделать правильный выбор

Ваши друзья и родственники войдут сюда и сразу поймут, как вы живете, какие у вас отношения в семье и какие ценности вам важны. Поэтому нужно обратить внимание на все мелочи, которые касаются интерьера гостиной. А уж тем более на такую важную часть отделки, как обои.

Дизайн гостиной

В первую очередь нужно подумать о дизайне гостиной. В каком стиле она будет выполнена? Где и какая мебель будет стоять? Какие цвета вам хотелось бы видеть в этой комнате? В зависимости от ответов вы уже сможете представить будущие обои. Может, они будут лишь нейтральным фоном для ваших ярких идей или, наоборот, станут главным акцентом, а может, вы захотите выделить одну стену или разбить гостиную на зоны при помощи разных обоев. Обо всех этих вариантах мы сейчас поговорим подробно.

Обои для гостиной

Обои бывают бумажные, флизелиновые, виниловые и тканевые. Все они обладают разными свойствами, внешними признаками и, конечно, ценой.

Бумажные обои — самый простой и экологичный вариант, но они не очень крепкие и требуют сложных подготовительных работ. Флизелиновые — самый распространенный выбор с богатым ассортиментом и стойкостью к свету и воде. Виниловые легко моются и солидно выглядят, а тканевые выбирают для гостиных, к которым применимо определение „роскошь“.

Дизайн обоев

Даже если вы уже выбрали стиль и примерно представляете себе, что искать, есть тысячи вариантов обоев и столько же шансов совершить ошибку. Обратите внимание на размер комнаты — темные обои или с очень крупным рисунком не подойдут для маленькой гостиной. Обязательно продумайте степень освещенности гостиной: достаточно ли здесь будет солнечного света, как будет меняться оттенок обоев в зависимости от времени суток? Размер окон и высота потолков тоже имеют значение.

Комбинированные обои