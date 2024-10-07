ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Нужно ли просить у волости разрешение на снос старого здания?

"Когда я купил хутор, я видел, что в государственном строительном реестре содержится информация как о хуторском доме, так и о хозяйственных постройках, включая этот старый хлев. Нужно ли уведомлять местное волостное правление о сносе ветхого здания в сельской местности?“ - задается вопросом читатель издания Maaleht.