07.10.2024, 11:42
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Нужно ли просить у волости разрешение на снос старого здания?
ФОТО: | Delfi Meedia
Мы с семьей купили старый хуторской дом с хозяйственными постройками и около 5 га земли. Дом на хуторе находится в более-менее нормальном состоянии, но вот старый хлев настолько обветшал, что мы решили его снести.
"Когда я купил хутор, я видел, что в государственном строительном реестре содержится информация как о хуторском доме, так и о хозяйственных постройках, включая этот старый хлев. Нужно ли уведомлять местное волостное правление о сносе ветхого здания в сельской местности?“ - задается вопросом читатель издания Maaleht.
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