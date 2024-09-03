Обзор за месяц: больше сделок, выше цены – в августе рынок таллиннских квартир заметно оживился

„Два очень неплохих месяца подряд. Такой летней пассивности, как в прежние годы, не было, вместо этого мы наблюдали хороший рост и в июле, и в августе“, – прокомментировал положение на рынке Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara, добавив, что всего в Таллинне состоялось 913 сделок с недвижимостью, то есть, в среднем заключалось около 43 сделок каждый рабочий день. „В первую очередь о здоровье рынка говорит количество заключенных сделок, а не средняя цена, которая иногда может увеличиться под влиянием нескольких отдельных сделок“, — подчеркнул Вахтер.

Средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне составила 3078 евро, что примерно на 4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. „На самом деле, разница между показателями прошлого года и нынешнего даже больше, потому что год назад на статистику средних цен позитивно влияли соглашения, подписанные в конце пикового периода“, – пояснил Вахтер и добавил, что в августе медианная цена выросла до 2927 евро за квадратный метр, что более чем на 6% выше по сравнению с июльским показателем 2751 евро.

„Так называемый накопившийся спрос, о котором много говорилось весной, теперь реализуется в сделках, и это дает надежду, что рынок квартир и осенью продолжит оставаться оживленным. Рост активности рынка недвижимости сейчас подтверждается маклерами, оценщиками, банками и нотариусами“, — сказал Вахтер, отметив также, что по мере снижения Euribor, у покупателей жилья восстанавливается смелость принятия решений.

Самая дорогая проданная в августе в Таллинне квартира стоила 986 100 евро. Кроме того, в августе в Таллинне также был продан 21 предназначенный под жилую застройку земельный участок с постройками, а общая сумма сделок с недвижимостью достигла 156 миллионов евро, что на 9% больше, чем в июле и на 27% больше, чем в августе 2023 года.