ЭКСПЕРТ | Продажи новых квартир идут оживленнее, дно было пройдено в прошлом году

„Показатели продажи новых квартир в Таллинне все еще остаются более скромными, чем в пиковые годы, тем не менее, в первой половине нынешнего года мы наблюдаем определенное увеличение активности по сравнению с прошлым годом“, – сказал Мартин Вахтер, по словам которого, дно в продажах новостроек пришлось на конец 2022 года и начало 2023 года. „За весь прошлый год в Таллинне было продано менее тысячи новых квартир, но в этом году такое же количество может быть продано на несколько месяцев раньше“, – отметил Вахтер.

В качестве важного показателя, за которым стоит следить, Вахтер назвал накопившиеся запасы: если на пике летом 2022 года в наличии было всего 1353 новые квартиры, то сегодня их уже 2700. „Сегодняшний запас на самом деле не слишком велик, например, в середине 2021 года такой запас составлял значительно более 2000 квартир. Увеличение запаса, скорее, отражает достаточную капитализацию застройщиков, их адаптацию к рыночным условиям и готовность иметь достаточное количество готового товара, который можно будет взять прямо „с полки“ в начале нового подъема“, – пояснил Вахтер.

По словам Мартина Вахтера, важно отметить, что показатели продаж в новостройках выросли не за счет цены. „Поскольку входные цены выросли, совершенно очевидно, что каждый следующий проект выходит на рынок по несколько более высокой цене, чем раньше. Например, в центральной части Таллинна вы уже не найдете новостроек, в которых квадратный метр стоит менее пяти тысяч евро“, – сказал Вахтер.