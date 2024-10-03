Десять вещей в доме, которые вызывают депрессию: проверьте, есть ли они у вас
Погода в доме держится не только на наличии достатка, отсутствия проблем в семье и в работе, изобилии во всем. Иногда вроде бы все хорошо, но что-то не так. Нарастает чувство угнетенности, переходящее в депрессию. Но откуда оно возникло?
Все дело в предметах, которые нас окружают, ведь дом — наша крепость, и в этой крепости не должно быть раздражителей и негативной энергетики. Портал wday.ru представил топ-10 предметов, которые способны вызвать депрессию.
1. Разбросанные документы
Сами по себе рабочие доки не вводят в депрессию, хотя в глухую тоску точно да! Стресс и угнетение вызывают именно разбросанные везде и всюду бумаги и рабочие папки, особенно если они просочились даже туда, где вы отдыхаете. Например, в спальню.
Здесь вы спите, релаксируете, смотрите любимые сериалы и проводите время с партнером. Это место силы, место спокойствия. А документы от этой гармонии камня на камне не оставят, привнося в комнату рабочую энергетику.
Чем больше территорий „помечено“ документами, тем больший стресс вызывает сам дом. Выделите одно место в квартире, отведенное делам. Пусть это будет только кабинет или та часть гостиной, где стоит ваш стол и ноутбук.
2. Много зеркал в доме
Нет ни единой женщины в мире, которая полностью довольна собой. „Вот здесь чуть похудеть, тут подтянуть, тут добавить, вот тогда будет нормально!“ — как правило, так о себе отзываются представительницы прекрасного пола.
В таком случае наличие в доме большого количества зеркальных поверхностей будет только расстраивать, подрывать самооценку, ведь, проходя мимо них, мы машинально всякий раз разглядываем себя. В конце концов все это может привести к депрессии. С другой стороны, это может привести на диету и в спортзал, что не так уж и плохо.
3. Засохшие цветы
Цветы в горшке, как и любая другая флора, символизируют жизнь. Но если комнатное растение выглядит безжизненно или, того хуже, уже мертвое, один только вид его внушает депрессию и действует угнетающе. От погибшего растения нужно срочно избавиться. Но совсем без цветов тоже плохо.
Если цветовод из вас никакой, заведите неприхотливое растение — есть немало таких, за которыми не нужно тщательно ухаживать. И это вовсе не кактусы, а очень даже интересные цветы.
Кстати, букетов это правило тоже касается. Увядшие розы нужно безжалостно отправлять в мусорку.
4. Беспорядок в шкафах и на полках
Гости на пороге, в комнате бардак. Решение простое: сгрести все кучей, засунуть в шкаф с глаз долой — экспресс-уборка проведена. А потом так и оставить, забыв навести настоящий порядок. Да, с виду все стало хорошо, но вы-то знаете, что бардак просто перекочевал с открытого места в закрытое.
Такие „комки“ хлама и беспорядка в вещах могут спровоцировать ощущение бардака в жизни, отсутствия в ней порядка. Ну да, так недалеко и до депрессии. Зачем усугублять ситуацию? Включите музыку, выделите немного времени, приведите в порядок шкафы, ящички столов и полочки. Вытрите пыль, выкиньте лишнее — и дышать станет легче, а жить — веселее.
5. Габаритная мебель в небольшом доме
В огромном особняке крупная мебель будет смотреться гармонично и пропорционально. А вот в небольшой квартире неравноценные по размеру комнаты предметы интерьера будут морально давить, создавать ощущение дискомфорта и просто напрягать. Особенно если они темного цвета. Лучше обустроить дом уютно, так, чтобы общая картина вызывала лишь радость, ощущение простора и вдохновение.
6. Дорогие праздничные сервизы
Такие есть в каждом третьем доме: они достались нам по наследству от бабушек, мам, в подарок на свадьбу или день рождения. Как правило, когда дарят такие наборы, приговаривают: „Для особых случаев“. Жизнь идет, а сервиз помпезно стоит на самой видной полке шкафа, а мы ни разу им не пользовались.
Возникает вопрос: неужели в жизни не было особых случаев? Становится как-то не по себе, и эти ощущения могут загнать в глубокую депрессию. Пора что-то менять!
Есть два варианта: доставать сервиз и пить из него чай/кофе ежедневно, тем самым создавая себе праздничное настроение. Либо отдать набор тому, кто действительно любит и ценит подобные подарки и будет пользоваться им с удовольствием.
7. Недоделанный hand-made
Многие из нас любят заниматься рукоделием, развивать себя творчески и создавать что-то креативное и интересное. Но частенько запал проходит, а недоделанные вещи лежат под кроватью или на самой дальней полке и обрастают пылью.
Смотря на них, становится грустно, возникает ощущение незавершенности, иногда даже собственной никчемности (особенно у тех, кто страдает привычкой бросать начатое на полпути), следующий этап — депрессия. Что делать с такими недохобби? Либо доделать и наслаждаться, либо выбросить и тоже наслаждаться: свободой от давних незавершенных дел и чистотой в помещении.
8. Испорченные вещи
Сломанная техника, покосившаяся дверца, треснувшая посуда, протекающий кран… Когда в собственном доме множество вещей вызывают в голове ассоциацию с испорченностью, мозг начинает и дом воспринимать таковым.
Что делать, чтобы избавить себя от подобной бытовой депрессии? Битое не склеивать, а выбросить, рваное не пускать на тряпки, а собрать в пакет и оставить его у мусорного бака. А еще лучше — сдать на переработку: во многих магазинах можно отдать пакет ненужных вещей, даже старых и потрепанных жизнью, а взамен получить скидку на покупку одежды в этом шопе.
9. Остановившиеся часы
Все в мире идет рука об руку со временем, даже сама жизнь. И если в квартире останавливаются часы, считается, что и жизнь дома тоже замирает. По поводу сломанных часов есть приметы и похуже, но не будем о них. Даже если вам кажется, что это совсем не так, что неподвижные стрелки вас не расстраивают, на подсознательном уровне на вас это отразится. Слишком уж глубоко корнями проросли стереотипы и суеверия про неработающие часы.
10. Вещи-ассоциации
Или, как их называют психологи, якоря. Некоторые вещи в нашем сознании прочно связаны с событиями. Например, кружка подаренная некогда любимым человеком, который разбил вам сердце. Фотографии из путешествия, в котором вас догнала плохая весть.
Глядя на них, вы будете раз за разом прокручивать в голове негативные события, связанные с этими вещами. Такие вещи, несмотря на память, лучше убрать с глаз долой. А лучше и вовсе от них избавиться.