Десять вещей в доме, которые вызывают депрессию: проверьте, есть ли они у вас

Все дело в предметах, которые нас окружают, ведь дом — наша крепость, и в этой крепости не должно быть раздражителей и негативной энергетики. Портал wday.ru представил топ-10 предметов, которые способны вызвать депрессию.

1. Разбросанные документы

Сами по себе рабочие доки не вводят в депрессию, хотя в глухую тоску точно да! Стресс и угнетение вызывают именно разбросанные везде и всюду бумаги и рабочие папки, особенно если они просочились даже туда, где вы отдыхаете. Например, в спальню.

Здесь вы спите, релаксируете, смотрите любимые сериалы и проводите время с партнером. Это место силы, место спокойствия. А документы от этой гармонии камня на камне не оставят, привнося в комнату рабочую энергетику.

Чем больше территорий „помечено“ документами, тем больший стресс вызывает сам дом. Выделите одно место в квартире, отведенное делам. Пусть это будет только кабинет или та часть гостиной, где стоит ваш стол и ноутбук.

2. Много зеркал в доме

Нет ни единой женщины в мире, которая полностью довольна собой. „Вот здесь чуть похудеть, тут подтянуть, тут добавить, вот тогда будет нормально!“ — как правило, так о себе отзываются представительницы прекрасного пола.

В таком случае наличие в доме большого количества зеркальных поверхностей будет только расстраивать, подрывать самооценку, ведь, проходя мимо них, мы машинально всякий раз разглядываем себя. В конце концов все это может привести к депрессии. С другой стороны, это может привести на диету и в спортзал, что не так уж и плохо.

3. Засохшие цветы

Цветы в горшке, как и любая другая флора, символизируют жизнь. Но если комнатное растение выглядит безжизненно или, того хуже, уже мертвое, один только вид его внушает депрессию и действует угнетающе. От погибшего растения нужно срочно избавиться. Но совсем без цветов тоже плохо.

Если цветовод из вас никакой, заведите неприхотливое растение — есть немало таких, за которыми не нужно тщательно ухаживать. И это вовсе не кактусы, а очень даже интересные цветы.

Кстати, букетов это правило тоже касается. Увядшие розы нужно безжалостно отправлять в мусорку.

4. Беспорядок в шкафах и на полках

Гости на пороге, в комнате бардак. Решение простое: сгрести все кучей, засунуть в шкаф с глаз долой — экспресс-уборка проведена. А потом так и оставить, забыв навести настоящий порядок. Да, с виду все стало хорошо, но вы-то знаете, что бардак просто перекочевал с открытого места в закрытое.