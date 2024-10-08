ФОТО | Квартал Крулли станет пешеходным районом без автомобилей

„В этом году исполняется 125 лет с момента переезда завода Крулли на улицу Копли. Квартал Крулли — это живая история в Пыхья-Таллинне. Для нас важно возродить этот знаковый промышленный район Таллинна, вернуть его к жизни и сделать доступным для сообщества, города и гостей“, — рассказывает инициатор проекта квартала Крулли Таавет Хинрикус.

„Наша цель — интегрировать устойчивую городскую среду, ландшафт и архитектуру, превратив этот район в пешеходную городскую зону, которая бы выполняла различные функции. На территории площадью более 10 гектаров будут сочетаться жилые и коммерческие площади, где появится 600 квартир и 3000 рабочих мест. Мы будем строить новые здания и реновировать наследие этого района“, — объясняет генеральный директор AS Krulli Kvartal Индрек Хяэль.

Концепция квартала Крулли была создана на основе детальной планировки архитектора Андреса Альвера признанным датским архитектурным бюро Cobe. Среди работ архитекторов этого бюро — международная штаб-квартира Adidas HALFTIME в Германии и преобразование значимых зданий в Копенгагене, например, бывшего зернохранилища SILO , а также создание нового городского пространства на площади Карен Бликсен в кампусе Копенгагенского университета.

„В условиях изменения климата и нехватки ресурсов самым устойчивым является тот проект, который уже построен. Следуя этому принципу, квартал Крулли является кладезем материалов, которые можно преобразовать и вновь использовать. Мы ставим перед собой амбициозные цели по переработке, что не только экологически оправдано, но и экономически выгодно“, — говорит основатель Cobe Дан Стуббергаард.