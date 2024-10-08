ФОТО | Квартал Крулли станет пешеходным районом без автомобилей(2)
Сегодня была представлена концепция возрождения бывшей промзоны в квартале Крулли, расположенной в столичном районе Пыхья-Таллинн. Строительство объекта планируется начать в следующем году. В результате появится просторная, свободная от автомобилей экологически чистая городская среда с офисами, жилыми домами, детским садом и множеством общественных пространств для проведения свободного времени.
„В этом году исполняется 125 лет с момента переезда завода Крулли на улицу Копли. Квартал Крулли — это живая история в Пыхья-Таллинне. Для нас важно возродить этот знаковый промышленный район Таллинна, вернуть его к жизни и сделать доступным для сообщества, города и гостей“, — рассказывает инициатор проекта квартала Крулли Таавет Хинрикус.
„Наша цель — интегрировать устойчивую городскую среду, ландшафт и архитектуру, превратив этот район в пешеходную городскую зону, которая бы выполняла различные функции. На территории площадью более 10 гектаров будут сочетаться жилые и коммерческие площади, где появится 600 квартир и 3000 рабочих мест. Мы будем строить новые здания и реновировать наследие этого района“, — объясняет генеральный директор AS Krulli Kvartal Индрек Хяэль.
Концепция квартала Крулли была создана на основе детальной планировки архитектора Андреса Альвера признанным датским архитектурным бюро Cobe. Среди работ архитекторов этого бюро — международная штаб-квартира Adidas HALFTIME в Германии и преобразование значимых зданий в Копенгагене, например, бывшего зернохранилища SILO, а также создание нового городского пространства на площади Карен Бликсен в кампусе Копенгагенского университета.
„В условиях изменения климата и нехватки ресурсов самым устойчивым является тот проект, который уже построен. Следуя этому принципу, квартал Крулли является кладезем материалов, которые можно преобразовать и вновь использовать. Мы ставим перед собой амбициозные цели по переработке, что не только экологически оправдано, но и экономически выгодно“, — говорит основатель Cobe Дан Стуббергаард.
Строительство в квартале Крулли начнется с трансформации частично охраняемого как памятник старины механического цеха в стартап-хаб, который станет основным зданием. Проектирование проходит под руководством архитекторов Cobe и Koko. В главном здании квартала помимо офисов будет множество общественных пространств: кафе, рестораны, галереи и зоны для коворкинга. Архитекторы подробно исследовали все строительные конструкции механического цеха в трех промышленных залах, чтобы максимально использовать материалы — как в этом здании, так и в других частях квартала. Для повторного использования рассматриваются известняковые стены, бетонные колонны, панели и стальные каркасы при сохранении исторических фасадов.
В рамках первого этапа строительства (2025-2027) из бывшего ремонтного цеха, находящегося под охраной памятников, архитектурное бюро Koko создаст уникальное здание для проведения мероприятий в Пыхья-Таллинне. Также на улице Вольта будут построены три первых жилых дома с 25 квартирами. Победителем приглашенного архитектурного конкурса стал HGA — Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur.
Строительство и развитие квартала будет проходить поэтапно, перед каждым этапом будут проводиться отдельные архитектурные конкурсы для поиска наилучшего решения обогащения района.
Концепция ландшафтной архитектуры квартала Крулли также разработана архитектурным бюро Cobe. Ландшафтно-архитектурное решение первого этапа осуществят ландшафтные архитекторы KINO.